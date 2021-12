'Hvad hulen skal hun med det?'

SPOILER ALERT! Eller på gammel dansk, for de ældre læsere: Advarsel! Lige om lidt afslører jeg noget fra de kommende afsnit af 'Kometernes jul'.

Hvis du ikke vil vide, hvad det er, så stop her. Det er selvfølgelig en skam, hvis du gerne vil læse min anmeldelse af dagens afsnit, men lad os være ærlige; så god en anmelder er jeg heller ikke, så det er ikke meget, du går glip af.

Elias vågner og 9'seren Tanja er væk. Det er sgu da også dumt at lægge sig til at sove, når man har fanget en alien på sit værelse. Heldigvis finder han hende, faldet i staver foran skolens juletræ. Jeg kan godt lide den unge udgave af Tanja. Hun er cute. Bedste danske rumvæsen siden Forlæns og Baglæns.

Bolette-Henriette afslører, at Astro Camp’en får besøg af youtuberen Buster the Båster (spillet af Marcuz Jess Petersen, ham den bette knejt fra ’Klovn’). Panda-Søren synes, det er en dårlig idé, men Bolette-Henriette virker erotisk opstemt blot ved synet af en YouTube-video. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Altså, ikke lige med YouTube, men med andre –tuber.

Oppe på planeten er 'Jordens Dronning', Mette, træt af brokrøve. Lidt ligesom den rigtige 'Jordens Dronning', Mette. Hun forsøger at forklare Johannes, at 9’serne kan være farlige, men han insisterer på at gå ud i tågen og lede efter Mie.

- Artsforræder, råber Mette efter ham, med en subtil nazistisk reference.

Nu var nazisterne jo også ret vilde med naturvidenskab, så man kan da håbe, der kommer flere af dem i de senere afsnit.

Gemmer hende

Forsker-Anna kan stadig ikke finde ud af at lave alderskalibratoren, men vi er heldigvis også kun i niende afsnit. Noor og Elias gemmer Tanja i en kuffert, Buster the Båster er lige ved at afsløre dem, men de får smuglet rumvæsnet hjem til Elias’ lillesøster Mathilde, der lover at passe hende.

På planet 9 går Tanjas artsfæller amok (hvorfor lyttede I ikke til Mette!?), forsøger at smadre teleporteren og smider Mie, Johannes og Mette i fængsel. En af dem skal ofres, som hævn for Tanjas forsvinden. Nu begynder der altså at ske noget. Fedt. Jeg håber i øvrigt, det bliver Johannes, for ham er jeg ved at være træt af.

Nå, og så til dagens spoiler: En læser ved navn Andreas har gjort mig opmærksom på, at Panda-Sørens KONE ER DØD. Ja, sgu! Det står åbenbart i beskrivelsen af karaktererne inde på TV 2’s (offentligt tilgængelige) presseside. Jeg beklager, hvis det først var noget, der skulle afsløres senere … eller nej, vent, det gør jeg egentlig ikke.

I går så jeg nemlig på Instagram, at TV 2 har sendt Mascha Vang en hel kasse med merchandise fra julekalenderen. Bl.a. en af de fede Astro Camp-hatte. Mascha Vang! Hvad hulen skal hun med det!?

Og hvorfor har jeg ikke fået sådan en kasse? Ekstra Bladet er trods alt det eneste medie, der troligt dækker hvert eneste afsnit af 'Kometernes jul'. Nogen burde lave en dokumentar i tre dele om den skandale. Hmf!

Jeg var faktisk ret vild med dagens afsnit. Det var et frisk pust med både ham youtuberen, nazi-referencen og de onde rumvæsner. Jeg ville for første gang have givet seks stjerner, men på grund af det med Mascha Vang bliver det kun til fem. Lev med det.