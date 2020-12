Hvis du kun skal streame en film i juleferien

Pixars ’Sjæl’ skulle have været en af 2020s store biografpremierer, men som så meget andet i det forbandede år gik det anderledes, og filmen får i stedet premiere på streamingtjenesten Disney+ 1. juledag.

Det kan man så i stedet betragte som en ekstra julegave, for ’Sjæl’ er ganske enkelt Pixar, når det er allerbedst. Og så bliver det altså ikke meget bedre, når vi snakker animationsfilm. Og har man ikke allerede et abonnement, er ’Sjæl’ så rigeligt de 59 kroner, som en måned koster, værd.

Det er stadig betydeligt billigere end en tur i biffen. Popcornene er også betydeligt mere prisvenlige hjemme i sofaen.

Og nej, jeg er ikke bestukket af Disneys marketingsafdeling. Jeg synes blot, at når nu ikke ’Sjæl’ får den premiere på det store lærred, som filmen i den grad havde fortjent, så bør den i det mindste få et stort publikum.

’Sjæl’ er skabt af Pete Docter (i samarbejde med Kemp Powers), som tidligere har stået bag bl.a. ’Op’ (en af mine Pixar-favoritter) og ’Inderst inde’. Og ’Sjæl’ kan sagtens ses som en åndelig slægtning til sidstnævnte. Den er bare endnu bedre.

Nikolaj Lie Kaas lægger stemme til jazzmusikeren Joe i den danske udgave af 'Sjæl'. Foto: Disney

Dør i de første ti minutter

I begyndelsen af ’Sjæl’ møder vi den midaldrende pianist Joe Gardner (Nikolaj Lie Kaas), der får tilbudt et fast job som musiklærer, hvilket på den ene side jo er godt og trygt, men samtidig også betyder et endegyldigt farvel til den karriere som fuldtids-jazzmusiker, der er hans egentlige drøm. Samme dag sker der dog det, at han via en tidligere elev får muligheden for at få et ønskejob hos en berømt saxofonist.

På vej hjem fra prøven med gruppen (som han består) falder han ned i en kloak og dør. Ja, du læste rigtigt. Hovedpersonen dør i løbet af de første ti minutter af filmen. Men det gør han selvfølgelig ikke helt. For via en tur i Efterlivet havner han ad omveje i Førlivet, som er der, vores karakter og personlighed dannes, inden vi får en tur i livets karrusel her på jorden. I Førlivet bliver Joe mentor for den genstridige 22 (Mille Lehfeldt), der gennem århundreder har kæmpet mod at skulle fødes.

De to tager så (hvilket ikke er helt efter reglerne) en tur sammen på jorden, hvor 22 ender i Joes legeme, mens Joes sjæl samtidig tager bo i en terapi-kat! Det lyder måske mere indviklet og fortænkt, end det virker. Det hele forekommer faktisk både logisk og naturligt, når man ser filmen.

Joe får pludselig muligheden for at spille sammen med en berømt saxofinist. Foto: Disney

Han har gjort det igen

Tackler de store spørgsmål

Den originale konstruktion giver også ’Sjæl’ mulighed for – som i alle de bedste eventyr - at tackle tilværelsens helt store spørgsmål. Ud over selvfølgelig at være sjov, rørende og underholdende. For ’Sjæl’ er simpelthen en film om livet og døden – og ikke mindst meningen med livet. Ja, intet mindre mine damer og herrer.

Og det er slet ikke så tungt, som man måske skulle tro. Tværtimod. For ’Sjæl’ fortæller sin tankevækkende historie med en sjælden poesi og musikalitet, som vi ikke tøver med at betegne som kunst. Alt spiller her. Alt. Den danske versionering bør også lige have et par særskilte roser med på vejen. ’Sjæl’ er i mine øjne et moderne mesterværk, der kan måle sig med det bedste, som Pixar og Disney-koncernen har budt på gennem historien. Og det er som bekendt ikke så lidt.

Det holdes nøje regnskab med sjælene i Efterlivet. Foto: Disney

Der er ikke så meget at betænke sig på: Find husstandens største skærm, skru godt op og bænk hele familien (bortset fra de allermindste) i sofaarrangement. For selv om grundbudskabet i ’Sjæl’ – at livet med John Lennons ord er det der sker, mens man har travlt med at lægge andre planer – måske ikke er epokegørende nyt, så er det noget, vi alle har brug for at blive mindet om en gang i mellem. Især når det fortælles så forførende og visuelt besnærende som her.