Hvor var Lærkereddernes store åndelige leder?

Det var næsten Ama'rs svar på Burning Man, den berømte hippiefestival i Nevadas ørken, ovenikøbet med en politisk varm fuglerede at samles om - med håndbajere og megafon i halsen:

Stop det kommunale overgreb på lærker, kridtugler, krudtugler, ræve, rådyr, rovdyr og forglemdenej - den lille store vandsalamander, der fandme er beskyttet gennem EU’s habitatdirektiv.

Gjaldede det ud over Lærkesletten, der også er en gammel, møgforurenet losseplads, hvor moderne mennesker nu skal bo, fordi byen er blevet for lille, og alle de venstreorienterede stadig sidder tungt og trygt i de billige andelslejligheder, når de altså ikke er ude at lænke sig til en gravko.

Se video fra demonstrationen øverst i artiklen ...

Det er komplekst på et episk niveau. Tænk 'Avatar' møder 'Pas på Pelsdyrene'. Se, hvordan de skide socialdemokrater har ladet andre officielle arseholes fra By & Havn og Tcherning rykke ind med trådhegn og hunde, der skal skræmme de sidste lærker langt væk. For ræven han vil bide og drengen samle bær, hvilket mandag resulterede i, at veganere og andet godtfolk blev sat i futtog af det onde politi.

Men hvor var fuglekongen og storvildtsjægeren Nikolaj Kirk, da hans bondehær atter samlede sig på sletten, der skal slettes?

Selv om lærken er i top tre over Danmarks mest almindelige fugl, så var de såkaldte’lærkereddere' fit for fight i farverige outfits, men hvad er en hær uden en general?



Selv orkestret formåede at spille to melodier og tre rytmer på én gang, men Kirk, der ellers har skrevet lange høringssvar om lysfølsomme kridtugler og truede rådyr (helt uden at bruge tegnsætning og stavekontrol), og som sådan er Ama’r-dyrenes ambassadør, var måske ude at nakke og æde andre arter for tv-underholdningens skyld?

Svaret blæste rundt i festivalstemningen på Amager Fælled, hvor vi i hundredvis traskede rundt om os selv i en ellers skrøbelig biokorridor. Hvad gør man ikke for at redde lærken?

Som salig digter Vagn Steen skrev: Den, der fanger fuglen, fanger ikke fuglens flugt. Lærken kan jo altid flyve til Spanien på træk eller til Jylland.

Men derfor er det da sjovt at gå til demo alligevel, lidt ’lærkeredder’ er man jo altid, om ikke andet for hyggens skyld. Og selvfølgelig, de mange dejlige damer i termodragt.



Jeg havde klart givet fem store pip (eller stjerner), hvis Nikolaj Kirk ikke havde svigtet. Og et ekstra, hvis han havde ladet slettens sidste lærke bygge rede i sine viltre dreadlocks.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se tidligere anmeldelser af Ekstra Bladets kulturanmelder René Fredensborg her: