Idiotien er død. Idiotien længe leve

I morges måtte jeg langt om længe kysse mit barn farvel nede i vuggestuen uden mundbind. Hvilken befrielse!

Alt for længe har vi været forpligtigede til at tage mundbind på i situationer, hvor det ærligt talt har virket helt gak. Som for eksempel i institutioner, når man afleverede sit barn til en pædagog uden mundbind. Eller når man rejste sig på en restaurant, men ikke når man sad ned.

Det har (især for mig) været lidt af en folkesport at brokke sig over, hvordan sundhedsmyndigheder og politikere konstant har overgået hinanden i at beordre både livrem og seler, når de gakkede regler i forvejen føltes som en olfert.

Af samme grund har jeg glædet mig til rituelt at gennemtæske mit mundbind med en gammel badetøffel, så meget har det hængt mig ud af halsen. Dog blev jeg i dag overrasket over at se, hvordan helt almindelige danskere ikke delte samme følelse af udfrielse.

Skal/skal ikke?

Mange går fortsat rundt med mundbind. Eller kører! Jeg spottede en dame alene i sin bil, et par cyklister i fuld fart, og en hel del togrejsende.

Alle med det til fælles, at de fortsat foretrak at benytte værnemidler på denne nationale befrielsesdag og ikke havde lyst til at begrunde hvorfor. Det er selvfølgelig også svært at vide, hvad man ikke skal, når det har været så forvirrende at vide, hvad man skal.

Selv vores alle sammen Søren Brostrøm har betvivlet effekten, ligesom et stort dansk studie hverken kunne af-eller bekræfte effekten af mundbind.

Idiotiens maskerade

Dermed er det vel rimeligt at konkludere, at vi i dag næsten har vinket farvel til det mest idiotiske tvangsaggregat i nyere historie? Især fordi at alle kan blive enige om, at masker kun yder beskyttelse, hvis de ikke bliver genbrugt og ryger op og ned af lommer og tasker. Lidt ligesom at lommetørklæder ikke skal bruges på begge sider og i alle hjørner.

Kort sagt er vi i dag sluppet af med pligten til at gå med bakteriebind, samtidig med at du stadig skal spille med på idiotiens maskerade i tog og busser. Ved ind-og udstigning, forstås. Som vi jo har lært fra barer og restauranter smitter corona mest, når du står op.

Coronapolice go home!

Og angående fly. Først skal man holde afstand i hele lufthavnen. Derefter bliver du proppet ind i maskinen, hvor du skal gnubbe røv og albuer med folk fra alverdens lande. Med mundbind på, selvfølgelig.

Sådan er det stadig, reglerne stritter i alle retninger. Men ud blandt andre vil vi jo, hvorfor det mest skræmmende ved hele dette mundbindshelvede faktisk er, hvor let det er at få folk til at gå i takt og følge mere eller mindre meningsløse restriktioner.

Jeg trøster mig med, at man nu kan tage sit godt brugte mundbind af og mentalt gennemkneble coronapolitiet, altså de evigt rethaveriske idioter, der råber efter dig, hvis du har glemt dit mundbind. Eller måske er fritaget. Nu må den slags regelryttere nøjes med at brokke sig over, at du slår græs på en søndag.

Vi er i et slags interregnum: Idiotien er død. Idiotien længe leve.

René Fredensborg har ved flere lejligheder harceleret over reglerne for mundbind.