IKEA-anmeldelse: Udvidet service med forhøjet stress

Coronarestriktionerne giver kunderne ekstra plads og udvidet service, men det danner kø. Og det er alt i alt stressende for parforholdet kun at have en time til at shoppe alt det bras

I Danmark er god gammeldags service så fremmedartet et ord, at det kun er turister, der officielt undrer sig , når det gælder selvbetjening, find lortet selv-shopping, bip mig i nakken og tatovér mig en permanent stregkode.

Forbrugere, dét er, hvad vi er, hvorfor glæden var stor da IKEA sammen med andre storspillere i detailhandlen for nylig fik lempet på regeringens sædvanligvis aksiomatiske coronamatematik.

Hos den svenske boliggigant i Gentofte betyder det, at man nu må have én kunde pr. 72 m2, mod et tidligere påbud om én kunde pr. 250 m2. Omregnet må nu 250 mennesker af gangen boltre sig i de hellige haller, via flydende udskiftning. Altså, et nyt vindue for netop mindre trængsel og forhøjet kundeservice.

Det startede godt. En teenager havde til opgave at standse trafikken for at udpege en bås på en ellers halvtom p-plads, mens en masse sortklædte sikkerhedsvagter mest lignede et beskæftigelseskursus for medlemmer af LTF og Men In Black. Corona giver os alle ekstra arbejde!

Os kunder havde helt efter reglerne bestilt tid, men stod zombieagtigt i hundrede meter kø, indtil vi endelig kunne vralte ind i varmen og for starters blive desinficeret af en dertil ansat siddende spritnymfe. Luksus!

Som journalist fra Ekstra Bladet blev jeg oven i købet feteret med en slags personal shopper, eller måske var det mere en slags overfrakke, som man kender det fra overvågnings-Kina. Et øje på hver af mine fingre.

IKEA trykker jo selv deres ansatte. De kommer i alskens multikulturelle farver og former og er forprogrammeret til at stole blindt på megakoncernens ’klimapositive bæredygtighedsstrategi’, for eksempel køkkenuret Stomma i kinesisk plastik til kun 19 kroner. Det kan man roligt købe, forstod jeg. Tiden er løbet fra sagerne med børnearbejde og giftig formaldehyd på tilbudshylderne.

Således opmuntret var skuffelsen svær at sluge, da det viste sig at kantinen var lukket for sjøtbollar og syyygt billige laksemadder fra det ellers ASC-certificerede hav-og dampbrug.

Det er jo i IKEA, at man nødvendigvis må lære at håndtere sine mikroaggressioner. De har ikke det, man kom for. Man står konstant i kø. Man køber alt muligt, man ikke har brug for. Man farer vild og det, der er værre. IKEA tager køligt temperaturen på dit parforhold og her hjalp det ingen kære husmor kun at have én time til rådighed.

Jeg så ægtepar gå rundt i cirkler af stress og tidsnød. Min kone købte mig en strik, jeg kunne hænge mig i. Som altid lurede hun, hvordan jeg sad hjælpeløst fast i en tsunami af mikroskuffelser.

Et tænkt tærtefad var for småt og absurditeten for stor, når det til kom til, hvordan begrænsningen af kunder alligevel skabte lange selvbetjeningskøer. Hvad nytter alle disse restriktioner, hvis vi alligevel klumper sammen på kryds og tværs?

