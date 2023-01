Ind under forhuden på prins Harry

De saftigste anekdoter fra prins Harrys allerede storsælgende selvbiografi er for længst blevet lækket, men der er stadig grund til at læse 'Reserven', der er både velskrevet og godt komponeret. Den indeholder flere humoristiske svirp:

'Vi var briter og Windsor-mænd, så vi lagde ud med at tale henkastet om vejret.'

Men også poetiske passager, som denne om Afghanistans sand:

'Jeg kunne høre det derude, det førte lange, hviskende samtaler med sig selv. Jeg havde et sandkorn på tungen, et sandkorn i øjet. Jeg drømte om sand. Og når jeg vågnede, havde jeg en skefuld af det i munden.'

Selvfølgelig har prinsen ikke selv skrevet bogen. Harry er ikke boglig, han kan ikke holde ud at sidde bag et skrivebord, fortæller han. Selvom der ikke fremgår en ghostwriter i kolofonen, går rygtet, at det er J.R. Moehringer, der også var medforfatter til tennisstjernen Andre Agassis voldsomt anmelderroste selvbiografi, 'Open', der har siddet ved tasterne.

Biografien er selvfølgelig et partsindlæg. At Harry kan gengive stort set alle samtaler, han har ført, siden han var en lille prins, er yderst tvivlsomt. Der er nok blevet digtet til undervejs.

Ødipalt

'Reserven' begynder ved farfaderens død, men er derefter kronologisk fortalt. Prinsen beretter om overklassekostskoler, sine festlige ungdomsår, den evige kamp mod den britiske tabloidpresse og sin tid i militæret.

Denne del af bogen er klart den mest interessante. Her kommer man virkelig ind under (for)huden på prinsen. Der diskes ud af intime anekdoter, som dengang hans kønsorgan - som faktisk er omskåret, på trods af rygter om det modsatte - blev ramt at frostbid, og han blev nødt til at smøre den med 'Eight Hour'-creme, der duftede som hans afdøde mor. Hvor ødipalt!

Prins Harrys bror, prins William, bliver også omtalt flere gange i bogen på lidet flatterende vis. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS/Ritzau Scanpix

Et anklageskrift mod monarkiet

Harrys sorg over Dianas død fylder selvsagt meget i biografien. Men skarpest står hans kritik af 'The Firm', som det britiske kongehus nedladende bliver omtalt som. Harry har for eksempel aldrig krammet sin farmor, fortæller han:

'(…) jeg kunne ikke forestille mig en situation, hvor sådan en handling ville være tilladt'.

Han vil være sin egen, Harry, han vil leve sit liv i fred fra pressen og offentligheden, fremgår det. Til gengæld indeholder bogen ikke mange grundige overvejelser om egne forpligtelser og privilegier, og den vil - hvis man er republikansk anlagt - kunne læses som et anklageskrift mod monarkiet.

Biografiens sidste tredjedel omhandler mødet med hustruen, Meghan, og tilbyder ikke meget nyt, hvis man i forvejen har set den alt for lange Netflix-dokumentar om parret. 'Reserven' bliver lang i spyttet mod slutningen og kunne snildt være et par hundrede sider kortere. Men den er - på trods af dette - et interessant og underholdende vidnesbyrd fra et krakelerende kongehus.