Inde i Kanye: Intime optagelser

De senere år har det været nemt at glemme, at Kanye West engang var rapper i stedet for realitystjerne. Nu er det som bekendt omvendt.

Men det nærværende første afsnit af den bemærkelsesværdige og primitive dokumentar 'Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy' minder på befriende vis om, at spradebassen fra Chicago var en sulten knægt, inden han blev et selvfedt globalt fænomen.

Kanyes ven Clarence ’Coodie’ Simmons har fulgt rapperen med et kamera fra karrierens begyndelse, og det er kammeratens flakkende og kornede videooptagelser, der i trilogiens første del giver et intimt indblik i enerens indædte kamp for at slå igennem.

Efter i 2001 at have produceret store dele af klassikeren ’The Blueprint’ for Jay-Z render Kanye rundt på gigantens pladeselskab, Roc-A-Fella, og rapper for de ansatte kontordamer for at få en pladekontrakt.

Først fjerner han dog lige sin slimede tandbøjle fra kæften, der bare aldrig står stille.

Elskede Donda

Kanye hænger ud med både rødderne på gaden og stjernerne i studierne, men det er de hjertevarme scener med hans mor ved køkkenbordet og på verandaen, der efterlader stærkest indtryk.

Enebarnet fortæller levende, hvordan hun har kultiveret ham, og hvis der er nogen, unge Kanye elsker mere end sig selv, så er det nok moren Donda, som han i øvrigt har opkaldt sit seneste album efter.

Kanye West foran barndomshjemmet med sin mor, Donda, der døde efter en operation i 2007. Foto: Netflix

- Før jeg fik bil, gik jeg og øvede min Grammy-tale, når jeg skulle op til toget, erindrer Kanye, mens han ikke har udsendt en eneste single.

Hans værker skulle senere vise sig ofte at være alt for lange, og afsnit et af 'Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy' kan heller ikke bære spilletidens 88 minutter, men i en nærmest amatøragtigt grumset æstetik funkler Kanye undervejs.

Hans drive og talent er uimodståeligt i en periode, hvor han stadig var uspoleret, og musikken var mindst lige så vigtig for ham som berømmelsen.