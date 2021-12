Jeg gider ikke mere

Så blev det mandag. Jeg hader mandag. Jeg hader også det meste af søndag, hele tirsdag og størstedelen af onsdag. Men mest af alt hader jeg mandag.

Som om det ikke var nok, så har jeg været nødt til at ydmyge mig selv og ringe efter en elektriker, fordi jeg ikke kan finde ud af at hænge en lampe op på min ældste søns værelse. Eller, det vil sige, det kan jeg godt, men når jeg tænder den, så ryger strømmen i hele huset.

Jeg har heller ikke ret meget varmt vand, fordi naturgasanlægget er kalket til, og den planlagte udrulning af fjernvarme i vores kvarter lader vente på sig, og jeg stresser helt vildt over min kones julegave, fordi hun er vildt svær at gøre tilfreds.

Så egentlig gider jeg slet ikke gennemgå dagens afsnit af ’Kometernes jul’. Men jeg får jo penge for det, så jeg må hellere forsøge:

Viggos håndlanger, Tom, vågner op med hovedpine, efter forsker-Anna slog ham ned. Noor og Elias bilder ham ind, at han besvimede, da han saboterede teleporteren, og at den ikke virker mere. Sammen med Anna finder børnene ud af, at det magiske magilium, Viggo bruger til sine FlyPhones, sikkert kommer fra Planet 9.

Oppe på planeten forsøger forsker-Mette at reparere deres teleporter med perlerne fra Mies perlekæde. Hun brokker sig over en løs forbindelse. Hun skulle bare prøve at hænge en lampe op i et hus, hvor ledningsnettet er fra før dronning Margrethes regeringstid.

Kurt Ravn spiller rollen som Viggo i julekalenderen. Foto: TV 2

På jorden finder vi ud af, at Viggo har et helt lager af magilium i sit bagkontor. Han fortæller Tom, at han er blevet snydt, og sammen kører de mod Astro Camp’en for at destruere teleporteren en gang for alle.

Samtidig får forsker-Mette planetens teleporter til at virke, men … nej, seriøst, nu råber min kone ude fra køkkenet. Det fosser ud med vand under vasken. Jeg magter ikke mere i dag. Vi må opsummere resten i morgen.

PS.: Er en stegepande en okay gave? Det er sådan en af de fine med teflon på.