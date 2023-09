Jubler over DR-satsning: - Det er en genistreg

Hash i tennisbolde og hævnaktioner på kogende vand og glødende komfurer.



Hverdagen i det fiktive fængsel 'Huset' er styret af de stærke fanger, mens betjentene bogstaveligt talt ruller persiennen ned. Hvis de da ikke går til 'kaffe i kælderen'. Som er at gennembanke en indsat for at føle sig lidt i kontrol.



'Det er alvor, det her', tordner fængselsinspektøren Gertrud, kaldet Gert.



For der skal bygges et nyt, flot fængsel på Falster, og 'Huset' risikerer dermed at blive lukket af kriminalforsorgens konsulenter. Det er tid til at bevise, at fængslet har styr på de indsatte mere end de indsatte har styr på fængslet.

Og den ros skal DR have. Slut med småborgerlig skærmydsel på 'Borgen', selv 'Carmen Curlers' er hevet ud af håret for en stund, for nu gælder det selve FÆNGSLET.Der som bekendt er en smuldrende hjørnesten i den velfærdsstat, der efterhånden ligner det totale ophørsudsalg.Forfriskende nok mest set fra betjentenes side, selv om serien selvfølgelig også bevidner de kriminelles kvaler. Vogterne udgør klart en mere unik vinkel, som hæver sig over genrens sædvanlige klicheer.Og det er lige så skræmmende realistisk at følge den håndfuld fængselsbetjente, som her forsøger at navigere i lige dele magt og afmagt.Den unge stærkt upcoming Frederik Louis Hviid, som også legede med betjente og gangstere i 'Shorta', deler instruktør-rollen med den erfarne Michael Noer. Han har før studeret miljøet i fængselsfilmen 'R', og da han var i Hollywood for at lave et remake af klassikeren 'Papillon'.

Serien er optaget i det nu nedlagte Vridsløselille, der i 2017 blev erstattet af det moderne Storstrøm Fængsel.

Resultatet er intens autenticitet med kameraet lige i nakken. Eller lange glidende panoreringer, der forleder dig til at tro, du ser en meget æstetisk dokumentarfilm.Måske behøvede det ikke regne så meget, med så suspense musik, men uniformerne skal jo have en passende form.

Vi har den nyuddannede, regelrette og kulturelt splittede Sammi, sammenbidt serveret af Youssef Wayne Hvidtfeldt. Vi har den bryskt erfarne David Dencik, der stjæler billedet med sin brutale sårbarhed og en penibel løgn i badmintontasken.



Vi har en desillusioneret Sofie Gråbøl, hvis tunge øjenskygge matcher den blå uniform. Hun ender i, hvad der ligner seriens mest svedfremkaldende dilemma.



Og så er der Gertrud, stramt spillet af Charlotte Fich. Hendes mand er dement, det er også lidt af et fængsel.



Fængslende godt tv

Det er mange hovedroller at balancere med i en tv-serie. Man får sine favoritter, og mest er jeg fan af det skarpe spørgsmål, som grundlæggende gennemstrømmer 'Huset':



- Hvad nu, hvis dem, der passer på vores fængslede, selv er i en slags fængsel? På alle tænkelige niveauer.



Realisme tordner ind i idealisme. Flotte principper falder fra hinanden, når de indsatte skal betale for beskyttelse. Eller brugen af bad og køkken.



'Huset vinder altid', lyder fængslets motto. Det klinger hult. Men det er selve seriens fremdrift. For er der overhovedet andet end tabere i et sådan system?



Jeg sidder hermed fængslet i sofaen.



Kendte skuespillere står over for ukendte. 'Huset' er baseret på Kim Fupz Aakesons bog 'Fangeleg'.