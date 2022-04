Kæmpe skuffelse: 'Borgen' endte med fortrydelsespille

Forfatter Adam Price mente det ikke alligevel. Her stod Birgitte Nyborg ellers bygget op til det endelige, store og bratte fald. En magtsyg politiker. Forladt af alt og alle. En tragedie.

Men seerne kan bedst lide lykkelige slutninger. Og de skal åbenbart ikke forpligtes.

Lad mig anvende ’den arktiske ambassadørs’ lille sammenstød med sin grønlandske modpart. Hun fortæller til hans ærgrelse, at hun har taget en fortrydelsespille efter at have været sammen med ham.

’Borgen’ har efterladt mig på samme måde. Hvad kunne det ikke være blevet til, tænker jeg.

Grønlændervending

Så kommer der en opringning fra Det Hvide Hus til Danmark. Amerikanerne laver en grønlændervending, får vi pludselig at vide. Og så er der noget med nogle vandlopper, der åbenbart også annullerer alt.

Derpå ender alt godt. De grumme bliver gode. De ulykkelige bliver glade. De adskilte finder sammen. Og naturen i Grønland bliver reddet. Ja, selv kineserne opgiver simpelthen bare. Og amerikanerne og russerne holder op med flyve i jagerfly hen over Indlandsisen. Og Birgitte Nyborg giver magten fra sig for at blive menneske igen. Og alle står op og klapper ad Nyborg og knuselsker og beundrer hende igen.

Og man får ikke engang at vide, hvem der har slået Malik ihjel. For det var tilsyneladende bare den anonyme, ansigtsløse magt, og nu er Grønland og verden jo reddet.

Happy End

Moralen bliver så at sige graveret med store bogstaver ind i Adam Prices moralske pokal: Magt er udelukkende grim og gør gode mennesker dårlige. Altså bortset lige fra den radikal-lignende Jon Berthelsen fra Nye Demokrater, naturligvis. Han er så harmløs, så ham kan man godt give den til.

Og så også Nyborg selv, må vi konkludere. For hun siger jo netop fra i sidste øjeblik. Og kan derpå spejle sig i sin ellers rebelske søns beundrende blik.

Og nu skal Birgitte Nyborg tilmed være Margrethe Vestager - undskyld, Danmarks EU-kommissær - i sæson fem, forstår man. Det bliver i så fald uden mig som beundrer. Jeg bryder mig ikke om dramaturgiske fortrydelsespiller. Jeg foretrækker i denne sammenhæng ægte knald med fuld risiko.

Jeg har set happy endings i Disney-film, der var mere overbevisende og ægte end den lykkelige afslutning på ’Borgen’, sæson fire.