Kærlige plattenslagere

'Alle for fire' er mere end bare bøvet. Det sædvanlige kup gemmer også på et par kærlige sidehistorier, der giver plathederne et værdigt formål

Jeg har valgt at se den utroligt populære komedieserie omvendt. Først så jeg 4'eren, og den viste sig at være sjov nok til, at jeg nu vil se de andre.

Her på Ekstra Bladet har vi konsekvent givet 'Alle for fire'-filmene én sølle stjerne. Alt imens man i folkedybet rev i billetten for at få sig et godt grin med brødrene Timo, Ralf og Martin.

Jeg morede mig flere gange så meget, at der stod vand i øjnene. Meget mere kan man vel ikke kræve af en komedie. Humor bør som bekendt ikke forklares, men jeg skal for sjovs skyld gerne forsøge.

Gemt i et festivaltoilet

For selvom de er tre platte slapstickere, så er det især Mick Øgendahls berømte gummiansigt, der trækker i lattermusklen.

Hvis man altså er til en slapstick-menu blandt andet bestående af en langtrukken bungy jump-olfert og Micks klejne krop gemt nede i et festivaltoilet, mens en stor fed røv sætter sig.

Der er nærmest stumfilms-momenter, hvor Øgendahl bare klovner rundt og ser sjov ud. Hævet af bistik i hele hovedet, ude af stand til at tale tydeligt. Det er stor kropskomik.

Mick Øgendahl nærmer sig de 50, men overbeviser stadig som forvokset drengerøv. Pr-foto

Micks mimerier

Dansk komedie hænger sig ofte i replikkerne, men instruktør Rasmus Heide giver luft til Micks mimerier. Øgendahl ser nu engang bare sjov ud som Ralf. Og Ralf siger sjove ting.

Da bonkammeraten Rasmus (Jon Lange) annoncerer, at han og kæresten arbejder på lave en baby, tilbyder Ralf at låne dem en pornofilm (på VHS) for at hjælpe dem i gang. Rasmus afslår. Ralf siger: 'Jeg har den også på dvd!'

Mick Øgendahl er i øvrigt tilbage som manuskriptforfatter sammen med Heide, og det er lykkedes dem at skabe en frisk fortsættelse, hvor der ligefrem er plads til ømme følelser.

Den sidste muffin er altid din

Den her gang er kuppet kærligt ment. For mens Timo, nu overbevisende spillet af Anders W. Berthelsen, rabler om brun sovs i flødekartofler, så drømmer Lonnie (Louise Andersson) om at komme i form med sin personlige løbetræner Peter (Rasmus Hammerich).

Peter spiser den sidste muffin. Og det nærmer sig det rørende, som Timo pludselig vil til tandlægen og få pæne tænder. Og stjæle sig til et herregårdsbryllup. For Lonnie plejer jo at sige: 'Den sidste muffin er altid din!'

- Vil jeg gifte mig med mig?

Spørger han på knæ. Det er det finurlige ved alle de fire film, fornemmer jeg. Man ender med at holde af de tosser. Og ligesom dem synes, at mennesket kommer før systemet.

Derfor er det også okay at gøre noget ulovligt for en ren straffeattest. Og for kærligheden. Det er faktisk ikke helt så dumt, som man skulle tro.

