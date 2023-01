Karikeret cowboy-safari

'1923' lægger ud med at give dig tre forskellige film i én film, hvilket ikke hjælper med at holde styr på plot og personer. Ekstra-forløberen til 'Yellowstone' er hæderligt håndværk, men for karikeret til at nå nye kunstneriske højder

Hvad er vigtigst, kvæg eller kvinder? Kvinder, tænker mindst halvdelen af klodens befolkning nok, men Cara Dutton (Helen Mirren) siger: It’s always the cattle!'.



For hun er en del af Dutton-klanen, her cirka 100 år før, at patriarken Frank Dutton (Kevin Costner) er ved at miste grebet om sin enorme ranch.



'Yellowstone' tager sig lige nu en pause midt i sæson 5. Den går mest i ring, så endnu en såkaldt prequal ligger lige til lassoen.



Jamen, fortælleren er for længst død

‘1883’ stadig står dog stadig som den skarpeste pistol. Stærkt fokuseret på familiens rejse til det vilde vest, set fra en ung uskyldig piges perspektiv. Overgangsriten til lidenskabelig og brutal kvinde er overbevisende og poetisk på den naturfilosofiske facon.



Montanas maleriske landskab går selvfølgelig igen i ‘1923’, sært nok sammen med netop Elsa Duttons (Isabel May) fortællerstemme, som ellers døde i netop ‘1883’.



Logikken halter en smule hos Hollywoods vildeste arbejdshest, manuskriptforfatter Taylor Sheridan. Man bruger en del krudt på at holde styr på plot og personer og især deres relationer.



Fjenden er fremskridtet

Der er kommet køleskabe og vaskemaskiner til, men Dutton-klanen rider stadig mellem biler. De klynger hellere en skurk op i nærmeste træ end de går rettens vej. Fjenden er fremskridtet. Man har moralsk ret til at forsvare den jord, man står på, med det middel, man tror på.



80-årige Harrison Ford er som Jacob Dutton sej som en saddel. Han styrer ranchen sammen med Cara Dutton (Helen Mirren), som er uudslukkelig stjernedrys til nye seere.



Desværre forlader vi i lange sekvenser de to skærmtrolde og dermed hævnspiralens hovedspor. Vi skal til Kenya. Og vi skal i katolsk skole for indianerpiger.



I husholdningsskole fra Helvede

En Dutton-nevø plaffer prøjsere under 1. verdenskrig, og lider af så stærke krigstraumer, at han er flygtet til savannen. Her dræber han løver og leoparder, der er lige så surrealistisk aggressive som nutidens neo-feminister.

Ny sekvens: Tæsk i Guds hellige navn. Unge indianerkvinder skal lære at blive husmødre i en husholdningsskole fra Helvede.



Også i hovedserien bliver vi mindet om den blodige racisme over for det oprindelige folk. Det er vigtigt at belyse, men overdrivelse fremmer ikke forståelsen.



Ikke piske den hest!

Det hele bliver lige lovlig karikeret. Ligesom i en scene, hvor skurken - midt i en duel baseret på heste og seksløbere - ankommer i bil og skyder løs med et maskingevær. Det ser latterligt ud i en ellers cool serie.



Jeg vil tølte med på 'Yellowstone'- familiens komplicerede kamp for det simple liv. Jeg er fan af den storslåede saga, men blot bange for, at tematikken bliver triviel. At den hest simpelthen bliver pisket for meget.