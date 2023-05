Klemt inde i landevejens elefant

Vodka og piller er normalt ikke på langturschaufførens to do-liste, men i 'Asfalt' ringer æggeuret hvert kvarter, så hovedpersonen, Lasse From, husker at dulme smerten.

Den cocktail er også en del af truckerfilmens trailer, altså ikke selve anhængeren, men det uddrag fra filmen, som i marts landede på Lastbil Magasinets Facebook-side.

'Det er flot at udstille chaufføren som en, der drikker og tager piller, mens han er på job, tak for lort, siger jeg bare,' skrev Leif og udbad sig, som så mange andre, en 'ommer'.

18 elefanter på hjul

Her vil jeg så mene, at hvis 'Asfalt' skal tilbage i synshallen, så er det ikke grundet vodka og piller, for her gemmer filmen på et fint twist, der netop spiller på fordommene.

Nej, problemet med 'Asfalt' er, at den er tung som 18 elefanter på hjul. Det er gammeldags socialrealisme brygget på de bedste intentioner om at vende vrangen ud på landevejens lavmælte riddere. Desværre bliver der stærkt klaustrofobisk i førerhuset.

For Lasse (Michael Asmussen) må bogstaveligt op at stå på bremsen, da hans datter René pludselig står midt på kørebanen, tilsendt fra en tilsyneladende fjern fortid. Hun er flygtet fra fængslet og vil have hjælp til en hurtig abort. Hvordan reagerer en mand af få ord?

Viilbjørk Malling Agger er den trodsige teenager, som i virkelighedens verden er datter af skuespillerne Søren Malling og Petrine Agger. Pr-foto: Martin Dam Kristensen

Vestjysk københavnsk

Eller som der bliver spurgt på filmplakaten: 'Når fortiden indhenter dig, vender du så om?'

Det er en fin præmis for en lille emotionel road movie, en gråvejrs-dansk pendant til den solbeskinnede Kris Kristofferson-klassiker 'Convoy', men det bliver for indelukket, for hysterisk og for humørsvingende.

Vi er stort set kun i kabinen. Lars Mikkelsen, Camilla Bendix, Lars Ranthe og Mia Lyhne er desværre kun stemmer på telefonen. Og eftersom hovedpersonerne (også) taler københavnsk, savner jeg noget hørbar vestjysk autenticitet, når vi nu alligevel drøner rundt mellem Thyborøn og Holstebro.

Truckernosser fra Hawaii

Instruktør Charlotte Madsen har før begået sig i oversete lavbudget-film. Hendes far er lastbilchauffør, så hun kender det trange førerhus indefra, og netop derfor har jeg lyst til, at filminstituttet tildelte hende ti millioner til en lækker stilistisk genindspilning.

Jeg vil fascineres. Af ham, af hende, af lastbilen, af det asfaltædende liv, som det udspiller sig i sådan en kørende dagligstue med kværnende walkie-talkies og plyssede truckernosser i forruden.

I stedet får vi en enkelt plastisk blomsterkrans i forruden og bliver mindet om 'Psykologens Sang' fra de tidlige 70'ere: 'Du har et problem, René ...'

Kort sagt: Man savner noget at grine af i al den alvor. Og noget æstetik til øjet. For det skal der til, når man sådan er på langtursfart.

