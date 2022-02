Kødløs leverståhej med bismag af kostald

En kronjuvel på det danske frokostbord må nu rykke en balle for at gøre plads til en woke kusine, der sjovt nok smager lidt af halm.

Thi sådan er moderne tider. Selv kødgiganten Stryhn's har forpligtiget sig selv til stuhr leverståhej i form af 'grønne alternativer til den velkendte hverdagsklassiker'.

Som det står at læse i en pressemeddelelse om den nye kødløse postej, der skal være fremtidens alternativ til den grovhakkede grisemarmelade. Den, vi kender som 'den blå', danskernes foretrukne.

Et lille twist af de varme lande

Stryhn's veggiepostej er landet i dag, på en bund af planteproteiner, altså ærter og linser, som nok har en konsistens hen imod leverpostej, men alligevel leder tankerne over på humus.

Det er ikke oplyst på produktets bagside, men der er tydelige topnoter af røget jalapeños, som gør det til en småeksotisk smagsoplevelse. Et lille twist af de varme lande, om man vil. Men altså, med en bismag af halm og kostald.

Veggie'en er klart mere i familie med veganerpaté end grovhakket grisespæk. Jeg vil kalde det en voksenpostej, som dit barn nok vil rynke på næsen af. Medmindre I selvfølgelig bor i økokollektiv.

Nordens humus? Not!

Hvis Stryhn's ambition med den nye plantepostej er at blive udråbt som nordens humus, er der lang vej endnu. Den grovhakkede giver stadig læsterlige stryg til alt, hvad der kalder sig leverpostej her til lands. Mindre kan selvfølgelig også gøre det.

Den nye veggie smager faktisk af mere, end man skulle tro. Men ikke rigtigt af leverpostej, hvorfor de gode, grønne intentioner nok ikke kommer til at skabe kø i supermarkedet.

Stryhn's har før forsøgt sig med en såkaldt grøntsagspostej, baseret på porrer, blomkål, linser og ristede løg. Især det sidste var godt tænkt, men grønt-postejen er dog udgået. Den solgte selvsagt ikke nok.

Grøn leverpostejsvask

Men ok, vi har alle brug for mindre fedt, og den nye satsning skærer halvdelen fra. Til gengæld er der flere kalorier i den blå, altså 'energi'. Det er jo en kendt sag, at veganere ofte går og føler sig lidt småforkølede, så i denne kolde vintertid vil jeg fortsat fouragere i den blå, eventuelt den gule kødpostej.

Selv om det nye, grønne familiemedlem slet ikke er så tosset, som man måske skulle tro, lugter den lidt af greenwashing-gimmick. 'Er du også klimabekymret, så prøv vores veggie!'.

Jeg springer over, men point for forsøget. Nogen skal jo redde kloden.