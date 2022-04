Koncise smertepunkter: Man føler sig lidt som en lurer

Joakim Kruse Lykke. 'Et sted at være mor fra'. Roman. Gyldendal. 148 sider. 199,95.

’Et sted at være mor fra’ begynder med et telefonopkald. Jegets mor har fået en terminal kræftdiagnose, og sammen med sine søskende slutter han ring om hende. Bogen følger sygdomsforløbet: Fra behandlingen og hospicet til bisættelsen – og videre i drømmene og minderne.

Det er et minimalistisk værk. Selvom det har fået genrebetegnelsen roman på forsiden, er det ikke en klassisk roman, nærmere en digtroman. De fleste af teksterne er blot et par linjer lange – nogle af dem kun et par ord.

Men smerten er elektrisk dirrende i de koncise tekster, som når Lykke skriver: ’Fra nu af og for evigt må jeg være min egen mor’ og ’Jeg vil die ved hende’ og ’Mors liv skal forsætte ud over mælkens’.

Mange af sætningerne er skrevet i talesprog med gentagelser, som om ordene bliver tænkt, mens de bliver skrevet: ’Vi taler om procenter og mor fortæller og hun siger, 30. 30, siger hun.'

En lille hjerteknuser

Nogle romaner - heriblandt denne - får én til at føle sig en smule voyeuristisk. Som om man står udenfor og lurer ind i noget meget privat og aldrig bliver inviteret helt ind. Hvem er hans søskende, hvor er deres far, hvem var deres mor ud over at være syg? Måske bliver disse detaljer holdt tilbage, fordi stoffet er for intimt?

Hovedpersonen hedder Joakim ligesom forfatteren, der også har mistet sin mor. Det kan jeg læse i pressemeddelelsen. Men det er ikke en erindringsbog, står der. Det undrer mig, at mange forfattere vælger at kalde deres hovedkarakterer ved deres eget navn og samtidigt insisterer på, at deres værk ikke er direkte selvbiografisk. Hvorfor nu det?

Men nu skal debutanten heller ikke lide under min kæphest. Lykke har skrevet en lille hjerteknuser om sorgen over at miste en forælder. Der er mange både rørende og smukke linjer om sygdommen, døden og - størst af alt - kærligheden.