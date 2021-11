Kopien er bedre end originalen

Ivan Reitmans 'Ghostbusters' fra 1984, der blandede komik, aktion og horror med eftertryk på førstnævnte, blev ikke blot en ekstremt populær film, men et regulært fænomen godt hjulpet på vej af Ray Parker Jr.s irriterende iørefaldende titelsang, der også blev et verdensomspændende hit.

Det blev selvfølgelig til en (dårlig) film mere, 'Ghostbusters II' i 1989, samt en lang række spin-offs såsom flere animerede serier, computerspil og sågar en ny 'Ghostbusters'-film i 2016, der dog ikke havde meget med originalforlægget at gøre.

Nu skal vi altså til det igen med 'Ghostbusters: Afterlife', der tilmed har den krølle på halen, at instruktøren og manuskriptforfatteren Jason Reitman er søn af den oprindelige instruktør.

Reitman den yngre har tidlige gjort det i indiefilm som 'Juno' (2007), 'Up in the Air' (2009) 'Tully' (2018), og dette er hans første forsøg med et blockbusterbudget.

'Ghostbusters'-franchicen har fået tilsat nyt, ungt blod. Det klæder den. Foto: SF Film

Godt tænkt!

Vi møder den enlige mor Callie (Carrie Coon), der sammen med sine to børn, den 12-årige Phoebe (McKenna Grace) og den 15-årige Trevor (’Stranger Things’-stjernen Finn Wolfhard), sættes på gaden og er nødt til at bosætte sig i sin nyligt afdøde fars hus i flækken Summerville, Oklahoma.

Hun har ikke haft kontakt til faren i mange år, og arven viser sig at være en faldefærdig gård, der lige som resten af byen rummer en del hemmeligheder – heriblandt nogle uforklarlige, daglige jordskælv. Der gøres indledningsvis et stort nummer ud af ikke at røbe, hvem Callies far egentlig var.

Men den nørdede Phoebe finder snart ud af, at hendes morfar var en af de oprindelige Ghostbusters, og vi ser ham og kollegaerne i klip fra den første film, men her præsenteret som gamle nyhedsklip på YouTube. Godt og sjovt tænkt.

Det viser sig selvfølgelig, at den lille familie i selskab med nogle af de lokale har en opgave at gøre færdig. De skal (igen) redde verden fra monsteret Gozer og hendes glubske kæmpehunde. Så er det jo heldigt, at morfar har efterladt alt sit gamle udstyr inklusive ambulancen Ecto-1.

Et paradoks

'Ghostbusters: Afterlife' har i det hele taget meget kørende for sig. Effekterne er selvfølgelig blevet meget bedre, og persontegningen er markant uddybet. Og historien har (fraset gyser-elementerne) ligefrem noget substans undervejs.

Den benytter faktisk sine nostalgiske elementer ret optimalt og kæder fortællingerne elegant sammen, men det er selvfølgelig et paradoks, at en ny film, der i kraft af de bærende roller primært henvender sig til et yngre publikum, kræver et temmelig indgående kendskab til en 37 år gammel film.

Jeg ved ikke, hvor mange under 40-50 år, der i dag har et forhold til ’Ghostbuster's oprindelige univers, men har man ikke det, er der nok en stor del af filmens charme, jokes og pointer, der går tabt.

Jeg vil strække mig så langt som til at sige, at 'Ghostbusters: Afterlife' faktisk er en bedre film end den oprindelige 'Ghostbusters' – på trods af den lidt larmende og forudsigelige finale.

Og bliv endelig hængende under rulleteksterne. Der kommer lige en finte mere.