Kriblende klamt og grotesk

Harald Voetmann er en af Danmarks mest stilsikre, men også mest skammeligt oversete forfattere – i hvert fald i den brede offentlighed. Han burde læses af alle!

'Parasitbreve' består af 16 noveller, der alle handler om snylteri. Bogen er første del i en serie om overlevelsesstrategier, som der står på bagsiden.

Vi stifter bekendtskab med en broget skare i løbet af de kun 178 sider, heriblandt: Et snyltedyr i en tudseblære, en – bogstaveligt talt - blodtørstig mand på et afholdshjem og formanden for en krematorieforening. Og vi bliver endda inviteret med til 'Ådselsædernes påskefrokost'. Det kribler med utøj langs siderne, der fik denne anmelders hud og hår til at klø, som havde jeg lus.

Originalt poetisk

Det er både grotesk og virkelig Voetmann-classic, vi har at gøre med her. Teksterne er på en gang dryppende sanselige, originalt poetiske og spidsfindigt humoristiske. Som når en neurolog vågner med en kløende fornemmelse i venstre lår og opdager, at låret er blevet en eng, hvor 'der vokser saftigt grønt græs' og 'Bellis og smørblomster vokser mellem græsstråene. En mariehøne kravler rundt'.

Enkelte af novellerne minder dog lidt for meget om stiløvelser; utilfredsstillende korte tekster, der kun kradser med en lillefingernegl i overfladen. Men selv her er niveauet forbandet højt.

Bedst er bogens sidste novelle 'Kære kære', der handler om en ungarsk rengøringskone, der gør rent i en parasitsamling på et italiensk universitet i 1930’ernes fascistiske Rom. Novellen er opdelt i en række breve. I et af dem skriver den skarptseende rengøringskone: 'En snylteorm har intet udtryk. Men dens offer kan have det'.

