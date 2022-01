Krimikliché: Sjusket og dovent

Susanne Stauns nye krimi skuffer med et gennemskueligt plot, fladt sprog og utroværdige karakterer

Hvis der er noget, som danske krimiforfattere synes er rigtig skræmmende, er det Udkantsdanmark og underklassen. Dette gælder også Susanne Staun, der i sin nye provinskrimi, 'Pas dig selv!', virkelig giver den gas, når samfundets mest udsatte skal beskrives. De er bestialske, primitive og ulækre.

Krimien handler om lokalavis-journalisten Karina, der bare ikke kan lade være med at blande sig i andres mennesker opførsel. Det får naturligvis konsekvenser, da hun irettesætter den forkerte mand.

Staun benytter de helt klassiske krimi-markører: Det forfaldne landsted, de bryske mænd fra laveste socialklasse, den arrede skurk og kummefryseren. Kummefryseren, der er så misbrugt en krimikliché, at jeg nærmest forventer at finde et nedfrosset lig, hver gang jeg åbner sådan én.

Tamt plot

Den alvidende fortæller punkterer spændingen, når den springer fra person til person. Alle motiver ligger frit fremme, og plottet bliver aldrig nervepirrende.

Undervejs bliver en række karakterer og sidehistorier introduceret. De kommer dog ikke til at spille nogen rolle i bogen og kunne snildt være udeladt.

Sproget er fladt og flere steder decideret sjusket. Skurken bliver f.eks. karakteriseret som en rotte, senet og med et forbistret udtryk. Ser en rotte sådan ud? Derefter bliver han beskrevet som 'typen, der kørte rundt på en knallert med en kartoffelkasse bagpå'. Jeg er næsten sikker på, at forfatteren mener mælkekasse.

Senere fremgår det, at karakteren Mark bærer en sort T-shirt på arbejde, som Karina børster skæl af.

Sproglige klichéer

13 sider længere henne står der '(…) Mark, der altid var så ren og pæn i sine strøgne skjorter'. Og der er flere eksempler på lignende uoverensstemmelser.

Desuden genbruger Staun en række sproglige klichéer, som f.eks. 'et svedent grin', der optræder hele fire gange. Det er dovent.

De forskellige karakterers sprogtoner er ustabile, som når en af banditterne, der i bogen ellers udtrykker sig mere primitivt, pludseligt tænker for sig selv: 'Undskyld mig en kende, mens jeg dør af grin.' Det gør jeg også.

Jeg aftalte med mig selv, at kom der til slut et kæmpe plot-twist, ville jeg give bogen en ekstra stjerne. Det skete ikke. Jeg gættede skurken på side 39.