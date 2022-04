Kronisk ironisk

'Penge & Bacon' er Anna Juuls litterære debut. Og så alligevel ikke. Juul er tidligere kendt under alteregoet Veronika Katinka. En karakter, der optrådte som uimponeret digteraspirant i den originale originale taleradio Radio24syv i satireprogrammet 'Den korte radioavis'.

Efterfølgende udgav hun digtromanen 'Jeg bruger min krop som et møbel', der mest af alt var en tyk parodi på millennial-generationens danske digtere. Senere kom også DR-serien 'Min kamp' om Veronika Katinkas liv.

Men nu udkommer den virkelige Anna Juul så med den satiriske roman 'Penge & Bacon' om ægteparret Anja og Anders, der er prisgivet hinanden under en langvarig national nedlukning.

Anja syr kostumer for DR Pigekoret og Anders arbejder med IT. Anja sover ikke om natten, men bruger de mørke timer på at shoppe silkekjoler på nettet for Anders' penge. Og, nå ja, så har hun de to vandrende pinde, romanen er opkaldt efter: Penge og Bacon. Dem har hun natlige diskussioner med.

Originalt og outreret

Efter et af Lillians, den kvindelige statsministers, pressemøder, ender Anja og Anders i en tvungen klima-lockdown, hvor de ikke må forlade deres Østerbrolejlighed med tagterrasse (en ikke uvigtig deltalje!). Statsministeren vil banke Danmarks CO2-udslip ned. Derfor bliver der lukket af for elektriciteten, og danskerne får tilsendt grøntsagskasser fra Aarstiderne, som de nu skal overleve på.

Undervejs i læsningen gik jeg fra at være voldsomt irriteret på romanens nonchalante, deadpan, kronisk-ironiske stil, som også karakteriserede Veronika Katinka-figuren. Til tider er det morsomt, men ofte kommer det til at virke forceret.

Men mod slutningen blev jeg alligevel overbevist af romanens originale og skånselsløse portræt af psykisk sygdom og lockdown-kuller. Romanen udvikler sig helt anderledes end forventeligt – og nu vil jeg ikke spoile slutningen – men det bliver meget mere dramatisk og outreret.

Gudsketakoglov for det! (Det er vel påske).