Kusser og kosmos

Undergrundsfænomenet 54-årige Keith Thomas Lohse, der er kendt fra Radio24syvs program 'Nattevagten', har over årene skrevet sine digte på Facebook. De er nu blevet samlet af en veninde og udgivet på det nystartede mikroforlag Frederikke Lett. Digtsamlingen er flankeret af et forord af Mikael Bertelsen, der skriver, at Lohse var Yahya Hassans yndlingsdigter.

Forlaget pynter altså Lohse med blåstemplinger fra kulturparnasset. Det forekommer lidt elitært for en ellers befriende punket og uimponeret bog. Hvorfor ikke lade digtene tale for sig selv?

Facebook-opslagene er skrevet mellem 2008 og 2014. Mange af digtene anvender enderim og får derfor karakter af spoken word. Der er både vrængende, satiriske stenslag og aggressive nossespark i Lohses tekster, der læner sig tungt op ad beatdigternes gravstene. Der er både kosmos og storpolitik, pik og en røv, der 'er sødere end akacie-honning'.

Uregerligt og fabulerende

Der er mange udtryk, der går igen i løbet af bogen; luder, lort, røvhul. Som i dette digt: 'København, du er en luder / for dine gader og bygninger snakker så stort og så stolt / men dit hjerte, åh København, er pilråddent og koldt.' Europa har også et luderansigt, får vi at vide i et senere digt. Det er altså en gennempulet beat-kliché. Men der er heldigvis også sproglig opfindsomhed og originalitet at finde i teksterne, der brager afsted langt over fartgrænsen.

'Mit navn er Keith' lykkes bedst hen mod slutningen. Her er 'Mors Blues' og ’Asgers afskedssang' lyriske højdepunkter, som jeg ikke kan citere fra, da begge digte bør læses i deres fulde længde.

Lohse skriver uregerligt og fabulerende om samfundets udsatte, om at være på skideren og være skidesur over det. Digtene er stærkest, når Lohse dropper den mest fladtrådte samfundskritik og tør komme helt ind dér, hvor det gør rigtigt nas.