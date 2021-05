Kvindelig journalist fik 'den store tur' i swingerklubben

Stor ros til Radio4 for at lade kvindelig reporter tage del i genåbningen af landets 'indendørs kontaktsport'. Den slags mod og uforudsigelighed er vejen frem, hvis radiokanalen vil ud af sin middelmådighed

Det er en ellers kedelig radiomorgen på en kedelig helligdag med en kedelig jingle og en kedelig nyhed om, at verdens kødforbrug stiger, som så slutter med, at en journalist i en genåbnet swingerklub selv springer ud som fresh meat.

Hun spørger stakåndet: Vil du gerne fortælle, hvad du ser lige nu?

- Jeg ser en rålækker kvinde blive godt og grundigt kneppet på 'runddellen', lyder det fra en brunstig gut, der i en lydkulisse af svup, støn og klaskeri begejstret meddeler, at journalisten 'efter sigende ikke har prøvet det før'.

Selv er han fast kunde i Klub Swingland i Ishøj og i sagens natur stærkt eksalteret på denne genåbningsdag, ligesom reporteren ved navn Louise Fischer også udviser et usædvanligt åbent og frisindet engagement i den store runde seng, som swingerklubben kalder Runddellen.

Louise Fischer er lige blevet vist rundt i en indendørs 'Troldebolleskov', og jeg må indrømme, at jeg for første gang i Radio4's levetid for alvor spidser ører, da hun folder sig selv lydmæssigt ud under den fælles lagengymnastik.

Som tidligere radiovært tør jeg godt kalde det et spændende nybrud mellem fascination og forargelse.

Indslaget bliver præsenteret af den altid pænt underspillede morgenvært Kristian Magnus Damsgaard, der kalder det en 'bramfri reportage' og helt efter de etiske regler advarer om seksuelt samkvem. Han falder heldigvis ikke for fristen til at sælge indslaget på, at radioen nu sprænger seksuelle grænser, hvilket ellers nok skulle have fået husarerne til at fare i hørebøffen. Det er en overraskelse til de tålmodige.

Anledningen er, at restriktionerne for indendørs kontaktsport i fredags blev ophævet, hvilket landets swingerklubber altså sorterer under. Mediedækningen af de danske swingerklubber har ofte været lige lovlig høhø-freakshow-triviel, men her forstår man altså på Louise Fischers orgastiske højder, at Ishøj kan mere end bare snakke om sex.

'Show it, dont tell it', som man siger i journalistik.

Sikker opskrift

Nu er sex for åben mikrofon selvfølgelig en sikker opskrift på den omtale, Radio4 har så meget brug for, men på en kanal, hvor dagens debatemne sagtens kan være så småt som 'lægger du en seddel bag vinduesviskeren eller ej, hvis du bakker ind i en anden på parkeringspladsen, så ring ind!', er det nærmest eksemplarisk at man tager et så ublufærdigt greb om depechen.

Jeg var faktisk selv i december 2007 til jule-gangbang på ydre Frederiksberg sammen med tre nissepiger og 12 mænd fra alle sociale lag. Det blev til en reportage ramt af præstationsangst. Dét kan man ikke sige om Louise Fischer, der får denne kommentar med på vejen ud: 'Hun har lige fået den store tur på runddelen, nu er hun med i inderkredsen.'

Man kan komme i tvivl om, hvem der udnytter hvem, men jeg hælder til at alle er glade. Mere af den slags pludselig løsagtighed, Radio4.



Tilføjer: Sex stjerner for det.

Hør episoden her.