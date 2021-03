Kvindernes kampdag: Mænd skal stadig dø!

’SCUM Manifest (Society For Cutting Up Men) af Valerie Solanas'

Forestil dig at en mand udgav et manifest, hvor kvinden blev kaldt for et kontrollerende kneppedyr og en laverestående lort, som vi alle var bedst tjent med simpelthen at slå ihjel.

Med et lille bifaldende forord af komikeren Sebastian Dorset, som synes det fandme er en sjov og knivskarp analyse.

Hvilket ramaskrig!

Med dagens genudgivelse af det nærmest okkulte 'SCUM Manifest' skal vi forstå at det stadig har et 'stærkt aktuelt perspektiv’, når det handler om at destruere det mandlige køn, som foreslået i 1967 af Valerie Solanas, forfatteren bag den lille nådesløse mandehader-pamflet.

Danske topchefer: Vi er mere end køn

Skød Warhol

Solanas blev især kendt da hun skød kunstneren Andy Warhol. Han overlevede dog.

I forordet kalder feministkomikeren Sanne Søndergaard hende for ’berettiget frustreret’. Warhol lå inde med Solanas’ manus til en anden bog ved navn Up Your Ass. Han ignorerede hendes opkald, hvorfor hun skød ham. Det er da klart!

Hvor man bestemt kan finde kvinder, der tager manifestet gravalvorligt, læser Sanne Søndergaard det som satire, som humor, selv om den nu afdøde Valerie Solaris var ret dobbelttydig med, hvor seriøs hun var.

Mordforsøget taler vel sit eget sprog, værket fremstår også i det lys som umorsomt og uforsonligt.

Kvinder gør op med skammen: - Det er en bevægelse

Enhedslisten vil have langsigtet plan for ligeløn

Omvandrende dildo

Manden ejer ikke følelser, manden er gennemført egocentrisk, manden er en omvandrende dildo, manden vil konstant kneppe, hvilket er et 'desperat, tvangsmæssigt forsøg på at bevise, at han ikke er passiv, ikke kvinde, men han er passiv, og han ønsker at være kvinde'.

Det er jo ærligt talt blot bitter vrøvl ophøjet til visdomsord af tidens hævngerrige elitefeminister, der, hvis de virkelig orkede at kæmpe mod det såkaldt patriarkalske samfund, jo passende kunne starte med at befri tørklædekvinder i nærmeste ghetto.

Ej, så hellere holde lange debatmøder om glaslofter og kvindekvoter, mens man foregøgler at et radikaliseret skrift fra en mandsdomineret tid stadig er uhyre aktuelt og relevant.

Glædelig kampdag! Og stop så med at klynke

Drop hævnen og kram hianden

Plus det er morsomt, og hvis du er mand og ikke kan se det sjove og vedkommende i Solanas’ støvede samfundsdiagnose, så er du fandme også en kvindehader, du!

For selvfølgelig er det oplagt ,at de mænd, der ikke bliver slået ihjel, kan ’varte kvinden op, adlyde hendes mindste vink, parere alle ordrer, være totalt underdanig og helt igennem opfylde hendes vilje’, som det slutteligt lyder i manifestet.

Bytte bytte købmand, bitterfissens hævntørstige fantasier fremstår ærligt talt dybt idiotiske.

Jeg synes, vi i stedet for at genudgive had-og hævnlitteratur skal bruge kvindernes kampdag på at kramme hinanden, alle 71 køn.

Læs også René Fredensborgs anmeldelse i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag sidste år, hvor han besøgte 'Kvinder i Kamp'-arrangementet i Christianshavns Beboerhus

Kattepinekor: Undrer sig over kampdag

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se andre anmeldelser af René Fredensborg her:

Genåbning: Kæmpe fuckfinger til corona!

Kære 'Sara & Monopolet'/'Mads & A-holdet

Usmagelig madmanøvre fra Mette Makrel