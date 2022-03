Langstrakt lidelsesporno

- Gerda, du har mareridt!

Det er søsteren Tulle, der vækker sin søster i et fængsel. De to er nu de eneste overlevende fra Hvidstengruppen. Resten er lige blevet likvideret samme morgen.

- Vi tager det, som det kommer. Tænk på noget rart!

Siger Marie Bach Hansen i rollen som den stærke Tulle. Det er hende, vi skal med i hele fem forskellige fængsler for at få fortalt den samme lidelseshistorie på fem forskellige måder.

Uagtet, at der allerede er lavet en million Holocaust-film. Og at denne dramatisering af den midtjyske modstandsgruppes kranke skæbne ikke tilføjer andet end et kedsommeligt spor af teatralske tårer.

Modstands-sabotage

Det er ti år siden, at Regner Grasten lancerede 'Hvidstengruppen'. Utroligt nok lokkede den hele 765.000 danskere i biffen, selvom filmen, som kunst betragtet, må anses som decideret sabotage på en ellers god modstandshistorie.

Som i 1'eren er det med medierappenskralden Anne-Grethe Bjarup Riis bag kameraet. Hun har altid været personlig garant for at skære følelser ud i staveplader, gerne over mod det hysterisk overspillede.

Det er også atter engang den konstant støttekronesøgende filmproducent, som er manuskriptforfatter under navnet Torvald Lervad.

Man forstår pseudonymet, for replikkerne er tunge som ler: 'De skød min far, min mand og min bror. Vi skal nok holde ud.'

Jammer, støn og gråd

Det har vi selvfølgelig for længst forstået, men Regner Lervad skubber gerne endnu en optimistisk kliché ind på de bageste rækker. Som når en præst siger til Tulles mor:

- Hold hovedet højt. Vi må ikke lade os gå på af skæbnen.

Moren bliver (stadig) spillet af Bodil Jørgensen, som sædvanlig med fuld havre på jydedialekten. I modsætning til 'datteren', Marie Bach Hansen, der taler teaterdansk, og som sådan kommer godt rundt i det tilhørende følelsesregister; jamre, stønne, græde, jamre, stønne, græde. For så at udbryde: 'De skal ikke få mig!'

Klart, det står også at læse i historiebøgerne. Du overlevede!

DR's pigekor i nazi-helvede

Vi kender historien. Af samme grund er filmens spændingskurve og fremdrift flad og forudsigelig - kun afbrudt af de onde kvindelige nazi-fangevogtere, der hysterisk råber og tæsker løs. Desværre så firkantet og fortegnet, at der ikke levnes plads til nuancer i karaktertegningen. Man er enten svag eller stærk, ond eller god. Som publikum får vi ikke lov at tolke selv.

Som en præst siger, da han besøger et af fængslerne: 'Det her er levertran, så overlever I alt!'

Så tag lidt levertran med i biffen. Og trøst dig desuden med, at når fangerne synger, så lyder det som DR's Pigekor. Det kan godt være, at filmen er autentisk, men det er nyt for mig, at man sang så harmonisk i nazi-helvede. Det er da en trøst.