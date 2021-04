Lars Løkke på dybt vand

Tricket er et af de ældste i reality-bogen: Man tager en gruppe mere eller mindre kendte mennesker og sætter dem ud i et mere eller mindre ekstremt miljø langt fra hverdagen og observerer så, hvordan de reagerer – både som individer og som gruppe.

Og grunden, til at man bliver ved med at bruge netop dette trick, er jo, at det fungerer. Det resulterer simpelthen i godt og fascinerende tv. Som regel.

Løkke forklarer i programmet sine bevæggrunde for at tage med på sejladsen.

Reality-Lars forsvarer sin løn

Det var også tilfældet i de to første sæsoner af ’Over Atlanten’, hvor konceptet i al sin enkelhed går ud på, at man placerer seks gæster (samt fire besætningsmedlemmer, en læge og fem tv-folk) på en ret lille og ganske spartansk udstyret sejlbåd, som de så skal sejle over Atlanterhavet fra Lanzarote til Caribien.

Denne gang består holdet af kokken og restauratøren Umut Sakarya, den tidligere OL-svømmer Sarah Bro, skuespilleren Johannes Nymark, tv-værten Felix Smith, kageskribenten og iværksætteren Ditte Julie Nielsen samt ikke mindst den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke: Afviste TV 2-program

Det er selvfølgelig et scoop, at man har fået sidstnævnte til at deltage.

Han bruger selv som begrundelse, at han havde brug for en tænkepause (togtet foregik november og december sidste år), men han afslører undervejs også, at han har det endog meget dårligt med pludseligt at stå uden for indflydelse.

Han har med andre ord noget, han skal sælge: Sig selv. Og det gør han umanerligt godt.

For det første får han masser af taletid (de andre deltagere er stort set reduceret til biroller), men han fremstår faktisk også som en person, man ikke havde noget imod at værre spærret inde sammen med på få kvadratmeter på åbent hav.

Kaldte kvinder for 'ludere' og 'opvaskemaskiner'

Problemet - rent tv-mæssigt - med de to første udsendelser, som jeg har haft adgang til – er, at der ikke sker det store.

Vind er der ikke meget af og derfor heller ikke mange prøvelser. Det er indtil videre mest en afslappet ferie, hvor en enkelt deltagers ansats til søsyge samt et ostetyveri er det største drama.

Så vi håber, det blæser op i de kommende udsendelser, som det har gjort tidligere. Ellers bliver det ganske enkelt for hyggeligt.