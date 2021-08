Let din fede røv, dit dovendyr! 

De findes allerede i blå, grøn og orange, men det nye sort i byen bærer navnet Gorillas og udbringer dagligvarer til alle storbyens dvaske dovendyr. Et koncept, vi allerede kender fra Wolt, Just Eat og nemlig.com.

Den tyske kurérservice påstår, at de er den hurtigst voksende forretning i Europa, og har som sådan indtaget Paris og London og ruller altså nu rundt i København under sloganet ’Faster than you’.

Jeg hiver lige i håndbremsen.

For Gorillas lover at de kan levere alt fra absolut vodka til Zinfandel-papvin over rugbrød og smøger indenfor ti minutter, hvilket nærmest er hurtigere end nødvendigt, hvorfor jeg også må spørge: Skal et cykelbud knokle sig i spåner for at du kan spare et par minutter eller en enkelt tur ned ad trappen?

Sultens slavehær

Så sent som i juni måned var der i hjembyen Berlin protestaktioner over de ansattes elendige arbejdsforhold.

Gammeldags løntrykkeri rimer mærkeligt nok på den moderne vareudbringning, netop fordi vi tager os den luksus at få leveret lige til døren, men samtidig blæser på at det er en underbetalt udlænding, der svedende slæber for vores groteske magelighed. Og dårligt har tid til at gå på toilettet, ligesom hos nemlig.com.

Tramp hårdere, du sultens slavehær! Schnell, schnell, vi mangler fandme flødeskum på dåse! Og se, dér kommer en gorilla, når vi trykker på mobilen, kun otte minutter!

Vi kan også selv gå ned i det nærmeste supermarked. Vi kan også støtte den lokale kiosk, mens den stadig er der.

Men som de indolente danskere, vi er, vil vi måske hellere være asociale shoppere?

Tid til... hvad?

Jeg har testet konceptet, det virker. De holder, hvad de lover. Jeg drog til det yderste af det indre Amager, satte mig på et torv og bestilte sixpack, roll-on og seks ruller wc-papir.

Et engelsktalende cykelbud kom blæsende og bekræftede, at han var glad for sit nye job. Uden dog at ville oplyse sin løn, klart nok. Han har brug for et job, og er selvsagt nødt til at tro på at at kuren mod vores fortravlede liv er at få sin helt egen kurér.

Det er i den sammenhæng interessant, at dovenskabens digitale udbringningshistorie starter med Just Eat. For den succesfulde madportal blev skabt af Jesper Buch, der ligesom mig er fra den jævne jydeby Vamdrup.

Mangemillionæren sidder nu og griner i Frederiksbergs dyreste hus. For nylig udtalte han i et interview, at hans børn skal lære at arbejde for lommepengene. Med andre ord, han hader selv den dovenskab, hans formue er grundlagt på.

Aktivér dig selv!

Paradokserne står i kø, når vi booker andre som tjenere. De privilegerede lader andre trampe i pedalerne, så de selv kan få mere tid til…ja, hvad egentlig?

Tilværelsen er ikke en kviktest, indkøb bør ikke være noget, der bare skal overstås. God mad kræver tid, at man mærker på råvarerne, at man selv går ud og handler. Livet er at aktivere sig selv og alt det jazz. Kort sagt: Let selv din fede røv, dit dovendyr!

Eller som Sebastian engang sang:

Danmark

Når du vågner af din døs

Er du bolled op med deutsche dollars

