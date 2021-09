Lidl-luder!

10.000 danske kroner for et par discountsko, der af modeeksperter bliver betegnet som decideret grimme. Lidls seneste sneakers-satsning er på alle måder et skørt indblik i moderne markedsføring, der giver ny fodsål til udtrykket ’For Vorherre er vi alle ludere’.



Eller lige lovlig ukritiske forbrugere, om man vil.



For kejserens nye gummisko er netop landet i et stærkt begrænset udvalg. Lidl har belært af tidligere lanceringskampagner regnet ud, at der altid står endnu en nyttig idiot klar til at investere i varm luft med en stank af kemi og sure tæer i hoppeborg.



Dummere end én selv

Selv seriøse medier har i denne uge sprunget på Lidls limpind og beskrevet, hvordan folk og fæ er stormet ned i nærmeste butik for at lege bitcoins med multifarvede sneakers. Altså, en slags pyramidehandel, hvor man i håbet om at andre er dummere end én selv, forsøger at sælge det ellers 111 kroner billige fodtøj for helt op til ti af de lange.



10.000 danske kroner? Der er absolut ingen sammenhæng mellem pris, omkostning og kvalitet, folk glemmer åbenbart gladelig at den tyske koncern har haft fabriksarbejdere ansat på så umenneskelige vilkår at det får nemlig.com til at ligne et wellness-center.



Den berømte undercover-journalist Günter Wallraff beskriver det i bogen ’Fra den fagre nye verden’, som jeg i øvrigt varmt kan anbefale.



Lidl-bærepose til 20.000?

Selvfølgelig er der ingen, der så vidt vides har scoret sig et par sneakers til den latterligt høje pris, men det er set med Lidl-briller underordnet. For den tyske discountkæde har fået os til at tro, at deres tudegrimme gummisko er noget særligt. Det er rent ud sagt genial markedsføring, hvor meget jeg end hader at indrømme det.



Jeg har heldigvis også set ugens mest omtalte sko til 123 kroner, så rent investormæssigt er det lidt af et gedemarked derude. På Den Blå Avis er en bærepose fra Lidl sågar sat til salg for 20.000 kroner.



’Der er kun båret varer hjem i den et par gange’, som der står i salgsannoncen. En fin lille parodi på den overdrevne hype.



Den sko, vi ikke er fremme i

Her på Ekstra Bladets kulturfænomens-redaktion står praktikant Frej Kofoed for at være den sko, vi andre ikke er fremme i. Vi hoppede således begge to i Lidls klovnesutter for at teste, hvor dumme vi danskere egentlig er, når et smart pr-stunt ruller over den sydlige grænse.



Se videoen øverst i artiklen.



På den måde blev jeg selv en lille Lidl-luder, mens jeg altså stærkt advarer mod at smarte marketingsfolk løber om hjørner med os. Den sidste idiot er ikke født endnu, som man siger på min hjemegn.



Jeg sætter aldrig mine ben i Lidl, eller i deres normcore-parodi af en skør sko, men jeg tager hatten af for markedsføringsstrategien. Den afslører, hvor dumme vi forbrugere er.