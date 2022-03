Egentlig ville jeg til enhver tid hellere hænge i baren og donere et beløb i al diskretion, end deltage i godhedsindustriens kulørte dans om den russiske invasion.

Har man for eksempel set med på den altid pinligt dekadente 'Danmarks Indsamling' og følt ubehaget over de overgearede værter, så ved man godt, det kræver en stærk sjus eller to, når DR og TV 2 går sammen om en tv-transmission i nødhjælpens navn.

Spøjs miks af musik og krig

Mange danskere var dog friske på ideen og støttede fuldt op om de blå/gule, endda i chillfaktor nul grader. Måske fordi vi her i vesten for alvor trænger til noget at samles om.

På DR lagde de hårdt fra land ved at lade 'Aftenshowet' indlede løjerne med pinligt selvpromoverende sniksnak og latterligt selvindlysende 'hvordan føles det'-spørgsmål til ukrainere i studiet og på Rådhuspladsen.

Heldigvis havde aftenens 'rigtige' værter, Natasja Crone og Johannes Langkilde, en mere afdæmpet og naturlig mine omkring det noget spøjse miks af musik og krig.

Natasja Crone og Johannes Langkilde stod i spidsen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

'Mit hjerte bløder for mine ukrainske søstre'

Det er lige lovlig patetisk at gå fra Anne Linnets 'Tusind stykker' til billeder af bomber og grædende børn. Tilsat Rasmus Tantholdt, der 'sendte kærlighed fra Kiev'.

Og tilføjede, at folk derovre fik tårer i øjnene over støttekoncerten i København. Mon ikke præsident Zelenskyj ville sige: 'I don't need a song, I need ammo'?

Heldigvis var aftenens artister tilpas alvorsfulde. Det handlede om at synge og spille og ikke så meget om at fyre overfladiske fredsparoler af. Tak for det!

Selvom Sanne Salomonsen selvfølgelig ikke kunne dy sig for at gjalde: 'Mit hjerte bløder for mine ukrainske søstre'.

Omtrent 30.000 tilskuere var samlet på Rådhuspladsen i København. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Risiko for selvpromoverings-slagside

Selve koncert-indslagene går ikke over i verdenshistorien, men Peter Sommers 'Din Idiot', Carl Emil Petersens 'Frit Land' og ikke mindst Hugorms opdaterede version af 'Kringsat Af Fjender' lød godt og var passende afmålt.

De reducerede faktisk lidt af min modstand over for et arrangement, der havde stor risiko for selvpromoverings-slagside.

Det gik, og jeg endte med at varme mig ved tanken om, at vi som et folkefærd, der knap nok kan hilse på vore naboer, nu slår nye rekorder i omsorg.

Vi støtter op om Ukraine, så det nærmest er pinligt at tænke på, hvordan vi tog imod syrerne. Måske fordi Ukraine repræsenterer en selvopofrende nationalfølelse, der er en by i Rusland for os danskere.



Der er allerede millioner og milliarder på vej til de mange flygtninge, som nok havde klaret sig uden en støttekoncert. Hvorfor man også sidder med en følelse af, at aftenen mest gjorde en forskel for dem, der donerede. Og så sig selv på skærmen.