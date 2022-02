Macho-krise i vildmarken

Den danske komedie ’Vildmænd’ skulle have haft premiere sidste år, men blev udskudt, da en dansk statsborger i efteråret angreb og dræbte fem mennesker med bue og pil i den norske by, Kongsberg.

Sådan overgår den tragiske virkelighed som bekendt til tider fiktionen. Premieren blev derfor lidt af en etisk migræne for Nordisk Film, men nu kommer den altså.

- Vi mænd, vi egner os faktisk slet ikke til at leve med nogen, konkluderer filmens hovedperson, Martin (Rasmus Bjerg), undervejs.

Martin er, under påskud af at være på teambuilding med jobbet, draget ud i de norske fjelde for at komme væk fra kernefamilien, løbeklubben og mailindbakken.

Måske har Martin set for meget 'Alene i Vildmarken'. Det er i hvert fald en helt klassisk maskulin fantasi, han har gang i: At tage alene ud i ødemarken og udleve sin iboende stenaldermand. Og han går da også fuldt ind i rollen med bue og pil og en eklatant udklædning i dyreskind.

Martin møder hashsmugleren Musa (Zaki Youssef), der er kørt galt og er stukket af fra sine kompagnoner. Makkerparret ender selvfølgelig med at kunne supplere hinanden med bundbanale visdomsord i et pludseligt opstået broderskab.

'Vildmænd' skulle have haft premiere i oktober. Men da en dansk statsborger dræbte fem mennesker i Norge med bue og pil, blev filmen udskudt. I filmen lever Rasmus Bjerg i Norge og går rundt med bue og pil. Nordisk Film udskød 'Vildmænd' på grund af de tragiske ligheder, som er helt tilfældige og uafhængige af hinanden. Foto: Rasmus Weng Karlsen/PR/Nordisk Film/Free

Anders Thomas Jensen light

Hvorfor Martin har forladt sit liv i Danmark, bliver kun flygtigt berørt. Der mangler simpelthen dybde i karakteren. Vi kommer da heller aldrig under huden på Musa, der er så stereotyp en indvandrer-karakter, som kun danske manuskriptforfattere kan skrive dem. Jeg gætter på, at det ikke er mangfoldighedskonsulenter, filmens budget er blevet brugt på.

’Vildmænd’ er visuelt veludført med den norske natur som dramatisk bagtæppe, og skuespillerne leverer da også udmærkede præstationer, men dialogen halter. Filmen vil gerne være en absurd komedie, men er bare ikke sjov nok.

Jeg får fornemmelsen af, at ’Vildmænd’ virkelig gerne vil være en Anders Thomas Jensen-film. (’Blinkende lygter’, ’De grønne slagtere’, ’Retfærdighedens ryttere’, m.fl.). Kombinationen af fortabte mænd på kriminelle afveje og den tørre, sorte humor er jo Anders Thomas Jensens adelsmærke.

Selvfølgelig kan man lade sig inspirere, men så skal det simpelthen være lige så underholdende.