Mageløs præstation

Instruktøren Charlotte Sielings to første spillefilm, 'Over gaden under vandet' (2009) og 'Mesteren' (2017), var ikke ubetinget vellykkede.

Til gengæld har hun høstet stor succes i tv-serier som 'Rejseholdet', 'Forbrydelsen', 'Broen' og 'Borgen'. Ja, hun har såmænd også været episodeinstruktør på flere afsnit af internationale serier som 'Homeland' og 'The Americans'.

Men jeg skal lige love for, at hun tager revanche på det store lærred med 'Margrete den Første', der på alle tænkelige parametre er en mesterlig film.

De fleste historikere er vist enige om, at Margrete Valdemarsdatter er den største politiske begavelse og strateg, vi nogensinde har haft i Danmark. Hun opnåede nogle resultater, som selv for en mand på den tid havde været helt enestående, og som kvinde i middelalderen er bedrifterne nærmest ufattelige.

Sielings imponerende film forsøger heldigvis ikke at fortælle hele historien om hendes tilværelse og indsats, men dykker ned i en enkelt episode i hendes liv. Ovenikøbet en episode, som historikerne ved meget lidt om, hvilket jo så giver mere plads til fantasien. Så 'Margrete den Første' er klart en fiktiv fortælling sat i faktuelle rammer.

Forbløffende kunstgreb

Altså: Det var ikke sådan her, det var, men sådan her det kunne have været. Et kunstgreb der virker forbløffende overbevisende.

Vi skriver 1402, og Margrete har få år forinden fået samlet Norden i den såkaldte Kalmarunion. Stedsønnen Erik, der fungerer som Margretes stråmand, står til at skulle giftes med den blot otteårige prinsesse Philippa, hvilket vil skabe en uhørt stærk alliance med England og dermed holde Den Tyske Orden fra porten.

Ud af det blå dukker der så en mand op fra Prøjsen, der påstår, at han er Margretes rigtige søn Oluf, som man ellers troede var død 15 år tidligere. Det skaber i den grad intern splid i unionen, der fuldstændig truer med at få den til at kollapse.

Intrigerne er nærmest et drama af Shakespeare værd, og indimellem lige så spændende som en veldrejet krimi. Er Oluf Margrethes søn? Og er hun i så fald villig til at ofre ham som forræder for at sikre freden?

Magtens pris

Det skal selvfølgelig ikke røbes her.

'Margrete den Første' er først og fremmest en film om magt. Og om magtens pris. Et kammerspil i flotte kostumer, der ikke virker det mindste bedaget, på trods af at historien udspiller sig for mere end 600 år siden. Så meget har tingene altså ikke ændret sig.

Det føles trættende endnu en gang at skulle fremhæve Trine Dyrholms præstation, men hun er (igen) helt suveræn i rollen som Margrete den Første. Hun kan med et enkelt ansigtstræk fortælle mere end mange tykke bøger.

Men alle på det stjernespækkede hold leverer en fornem indsats. Også bag kameraerne. De 70 millioner kroner, som filmen har kostet, kan ses hele vejen igennem, og Rasmus Videbæks billeder er en malerisk fornøjelse af de udsøgte.

En storfilm, der også er en stor film. Det er ikke hverdagskost herhjemme.

Medv.: Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro m.fl.

