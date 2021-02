Masser af skjult drama

Det eneste, man kan være helt sikker på i ’Badehotellet’, er, at man ikke bliver overrasket. Ja, det er vel en stor del af attraktionen.

Historien tager ikke pludselig en uforudsigelig drejning, og karaktererne opfører sig ikke pludselig på en måde, som man ikke havde set komme længe forinden.

KÆMPE QUIZ: Stjernerne fra 'Badehotellet'

Det er faktisk så pædagogisk skruet sammen, at man allerede i kraft af det indledende resumé af de foregående afsnit kan gætte sig til, hvad der sker i dagens episode. Smart, ikke? Så slipper man for at tænke selv.

Det eneste, der er virkelig overraskende, er, at man formår at servere så dramatisk stof, som der jo ret beset er tale om, på så fuldstændig udramatisk for ikke at sige decideret kedelig facon.

Der er både (næsten) uventede natlige besøg, Bertha er ved at blive taget i spionage mod tyskerne, Grev Ditmar er ved at miste sit gods, en ung tysk soldat bliver afsløret i forsøg på at kommunikere med sin jødiske kæreste, politiet er på nakken af kommunisten Svend, Edderkoppen spøger i baggrunden, og Amanda er vist ved at falde for en, som hun nok ikke bør falde for.

Amatøragtig sødsuppe med succes: - Der er ved gud kvaliteter i det

Alligevel kommer pulsen på intet tidspunkt op over hvilestadiet, da det hele serveres på samme søvngængeragtige facon, hvad enten det er sildesalat eller sortbørshandel.

Man får næsten på fornemmelsen af, at der ikke er nogen forskel. Men det er der måske heller ikke, og det er det, der er så forbandet frustrerende.

Når serien ikke tager sit eget stof alvorligt, hvordan i alverden skal vi andre så gøre det?

Million-succes: 'Badehotellets' forfattere tjener kassen