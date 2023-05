Med døden i nakken

'Det kan aldrig gå værre end galt.'

Sådan sagde Emil Filtenborg til sin gode ven og kollega Stefan Weichert. De to journalister havde sat sig ind i deres bil et sted i det østlige Ukraine. Det var to dage efter Ruslands invasion i februar 2022, og makkerparret befandt sig i en af de hårdeste krigszoner. Det regnede med granater, og der var en overhængende fare for, at den russiske fremfærd ville afskære dem vejen tilbage. De risikerede at blive taget til fange. Eller ende i en massegrav.

Bomber mod børnehave

Det afholdt dem ikke fra at tage af sted. De to, som i flere år havde dækket Ukraine og var levende optaget af landets skæbne, ville til den lille by Okthyrka for at undersøge forlydender om, at russerne havde brugt klyngebomber mod en børnehave. Det ville i så fald være en krigsforbrydelse.

Byen var på ukrainske hænder, men under kraftig russisk beskydning. Mens de to danskere overvejede, om det var klogt at køre videre, stoppede en bil bag dem. En bevæbnet mand sprang ud og åbnede ild mod dem. En russer, som troede, at de var ukrainere, eller en ukrainer, som troede, at de var russiske spioner? Det melder historien ikke noget om, men de blev ramt af kuglerne. Filtenborg fire steder, Weichert to steder.

Balladerne kan vente

De blødte kraftigt, og Filtenborg var reelt på nippet til at dø. Resten af fortællingen om, hvordan de overlevede, er både grum og bevægende. Havde bogen være fokuseret mere på denne skelsættende og livsfarlige hændelse, havde den fået topkarakter.

Desværre er det lidt af en rodebunke, før vi kommer så langt. Som var det en tv-serie, åbner bogen med en kort, brutal scene fra skuddramaet, hvorefter vi bliver taget langt tilbage i tiden til deres første oplevelser som reportere i felten.

Det er lidt som at have billet til en heavykoncert. Man vil gerne have de rå numre først, så metalfesten kan komme i gang. Balladerne kan vente, men hos Filtenborg og Weichert er der byttet om i sætlisten. Først skal vi igennem beretninger fra nogle af de andre konflikter, de har dækket: politisk uro i Egypten, krigen mellem Armenien og Aserbajdsjan og de store folkelige protester i Belarus.

Lidt rodet indtryk

Isoleret set er det spændende, men som læser vil man gerne have heavy metal fra starten, altså høre om, hvordan det gik for sig, at to jyske knejte blev skudt i krigen i Ukraine. Det er i øvrigt forvirrende, at bogen er fortalt i jegform af Filtenborg, selv om også Weichert optræder på titelbladet. Det forstærker det lidt rodede indtryk.

Den tvivlsomme disposition er ærgerlig, for det er på lange stræk en rigtig god og velfortalt bog, som tegner et levende portræt af ukrainerne og deres krigsramte land. Forfatternes nådige skæbne er – trods alt – værd at tænke på, i forhold til hvad ukrainerne må gennemlide. Heldigvis gik det ikke ’værre end galt’ – selv om det var galt nok.

Adam Holm er vært på P1 og har selv rejst i det krigsramte Ukraine flere gange.