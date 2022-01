Mere pik, mindre plot

Det starter stærkt ud. Fra første scene brager det afsted, og vi får en hæsblæsende gennemgang af pusheren Fezcos opvækst hos hans gangster-bedstemor, der skyder, røver og pusher. Det er visuelt stimulerende, og der er masser af drama og nøgenhed. Alt det, der netop karakteriserede Euphorias første sæson.

Serien portrætterer, hvad der må være enhver forældres værste mareridt: Angstfulde highschool-elevers excessive stofmisbrug, traumer og seksuelle eskapader.

Nu er serien tilbage med en ny sæson, hvor Rue, spillet af den forhenværende børnestjerne Zendaya, er faldet i opiod-fælden igen. Det er både smertende og heftigt at overvære.

Det er sjældent, at en serie formår så vellykket at fremstille misbruget i sig selv og ikke kun konsekvenserne af det. Zendaya spiller eminent og giver serien en sorthumoristisk kant med sin voice-over.

Foto: HBO

Billig chokeffekt

Desværre ser man ikke den samme nøje portrættering af de andre karakterer. Jules, Rues kæreste, der forlod hende i forrige sæson for at tage til storbyen, er vendt tilbage. Vi får mere af Jules’ baghistorie, men Rues og Jules’ relation bliver i den nye sæson en smule triviel.

Kat, som var en vidunderlig karakter i første sæson, ser vi desværre ikke meget til i de nye afsnit. Og selvom både Maddy og Cassie får masser af scener i den nye sæson, formår skaberen af serien, Sam Levinson, heller ikke at udvikle de to karakterer. Og så er vi jo lige vidt.

Til gengæld får nogle af birollerne fra sidste sæson lidt mere opmærksomhed i de nye afsnit. Særligt Lexi, Cassies søster, får sit eget mere dæmpede narrativ, der står i skarp kontrast til seriens dramafyldte første sæson.

Euphoria minder til tider lidt for meget om en The Weeknd-musikvideo, og seriens brug af dolly shots og lyssætning er da også fænomenalt udført. Det ser lækkert ud, ja, men seriens skaber virker til at have forelsket sig lidt for meget i æstetikken. Desværre på bekostning af fortællingen.

Og det er ærgerligt, fordi seriens styrke er, når den tør vise den vilde ungdom fra dens mest skrøbelige og nøgne side. Bogstavligt talt, for der er rigtig, rigtig meget nøgenhed i Euphoria. Men dét, der virkede som grænseoverskridende og edgy i første sæson, kommer mest af alt til at virke som en billig chokeffekt i sæson to.