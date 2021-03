Mundbind taler sit helt eget sprog

Lige så svært det er at høre, hvad vores politikere mumler under mundbindet, lige så let er det at se signalværdien i at bære et personligt af slagsen.

Lad os indlede med det mest aparte eksempel, hvor Enhedslistens Rosa Lund afslører at hun er et kapitalistisk modedyr i form af en fancy Fendi-maske i silke.

Det italienske modehus er især førende indenfor minkpelse, hvorfor Enhedslisten sender et ekstremt vovet fashion statement til sin veganske vælgerskare, der jo helst kaster rød maling efter dyreplagende Fendi-fans.

Et ægte Fendi-bind koster snildt flere tusind kroner, jeg gætter på at den tidligere BZ’er bærer en billig kopimærkevare. Fremstillet af børnearbejdere i Bangladesh, formodes?

I sin iver efter at beskytte sig mod covid19, lander Rosa Lund et sted mellem pest og kolera.

Vi ved godt at socialister kører i CO2-tung Volvo, bor i prisopskruede andelslejligheder og generelt bærer sine paradokser uden på tøjet, men Rosa bliver med denne signalforfjamskede Fendi-maskerade venstrefløjens svar på Gucci-Helle.

Nu er det jo så egentlig Mette Makrel, der er den nye Helle Thorning, men lad os bare slå fast at statsministeren ikke tøver med at skifte bind, når et nyt pr-stunt kalder. Hun har den småblomstrede tehætte til plejehjemmet. Hun har den kridhvide støvsuger, ikke så langt fra Star Wars-stormtrooper-looket, til vaccine-visit i Israel.

Hun har den særlige STAATS-UND REGIERUNGCHEFS UND CHEFINNEN-maske, når hun skal på smuttur til Bruxelles. Hun har sågar et føleføle-heldragts-mundbind, når hun besøger en minkfarm og har behov for at tude over det massemord, hun selv orkestrerede.

Mette Frederiksens foretrukne er dog det standardiserede blå, billigt, folkeligt og i gulvhøjde. Det er helt på linje med håndbold, hjemmebag, makrelmadder og ikke mindst hendes aktuelle Tuborg-billede. Mette forstår at få os alle til at tænke tanken: Er det fake eller iscenesat?

Læg dertil et sort bind med et lille mægtigt rødt/hvidt flag on the side, når statsministeren besøger vore udstationerede soldater i Estland, dér hvor Dannebrog jo helt klart faldt ned fra himlen i år 1200 og grønlangkål. Det hele hænger sammen, ikk?

Lad mig i den forbindelse også pege på forsvarsminister Trine Bramsen og hendes camouflage-mundbind. Stærkt, når en skrivebordstomat sådan trækker i uniform.

I denne omgang er der kun tilbage at nævne Pernille Vermund, der på vegne af de corona-skeptiske Nye Borgerlige slet ikke bærer ansigtsmaske. Så kan man selv tolke lidt på det signal.

