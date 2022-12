Nærportræt af en angrebskrig

Siden sin tiltrædelse i maj 2019 har Volodymyr Zelenskyj holdt omkring 1000 taler - såvel til sit eget folk som til politikere og offentlighed i udlandet. I 'Et budskab fra Ukraine' har præsidenten selv udvalgt 16 af dem, som tilsammen tegner et portræt af Ruslands aggression mod Ukraine.

I det velskrevne forord af Arkady Ostrovsky fra The Economist lyder det, at Zelenskyjs vigtigste tale også var hans korteste, 32 sekunder. Den blev holdt 38 timer efter Ruslands invasion, hvor han filmede sig selv med sin telefon. Iklædt armygrønt og omgivet af sin seniorstab talte han direkte til sit folk: 'Vi er alle her. Vores soldater er her. Civilsamfundet er her. Vi forsvarer vores uafhængighed. Og sådan vil det altid være fra nu af.'

Annonce:

Zelenskyj, der har en fortid som blandt andet skuespiller og komiker, blev fra invasionens start anerkendt som en knivskarp retoriker. Bemærkningen 'Jeg har brug for ammunition, ikke et lift' er for længst blevet ikonisk.

Samme sans for koncis formidling samt passende patos karakteriserer også bogens taler, som når han spørger 'Hvad vil bringe en afslutning på krigen? Før sagde vi 'fred'. Nu siger vi 'sejr''.

Selvom det er er kendt, at Zelenskyj har op til flere dygtige taleskrivere, fornemmer man klart hans egen personlighed og sprogtone i talerne.

Drømme i blåt og gult

I den allermest hårdtslående af dem, en tale, som Zelenskyj holdt over videolink til den tyske Bundestag, omtaler han gasrørledningen Nord Stream som cement til en ny mur igennem Europa - en mur mellem frihed og slaveri. Heri retter han desuden et skarpt verbalt angreb mod Tyskland og resten af Europa for at forhale Ukraines medlemskab af EU og Nato. Til slut parafraserer han Reagans mest berømte tale, når han henvendt til den tyske kansler siger 'Kansler Scholz, riv denne mur ned'.

Annonce:

Man mærker en stadigt voksende desperation og vrede i sproget, som når Zelenskyj omtaler - i den danske oversættelse - de russiske tropper som svin og henvender sig til soldaternes mødre og spørger 'Selv hvis I opfostrede plyndrere, hvordan blev de så også slagtere?'.

'Et budskab fra Ukraine' er bevægende samtidshistorie, et udpluk af krigens retorik, der beviser, hvordan de mest velvalgte ord både kan mobilisere en befolkning og indgyde håb: 'Vores nation vil blive genforenet, og der vil igen være fred. Og verden vil ikke længere drømme i sort og hvidt. Den vil kun drømme i blåt og gult.'