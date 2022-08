Napalm med regnbuefarvet efterglød

Ocean Vuong er en komet på den amerikanske litterære himmel. Det så man tydeligt på årets Louisiana Literature, hvor festivalens største telt var tætpakket til hans optræden, Her læste han sagte og dybtfølt op og blev interviewet af sin danske oversætter, Caspar Eric, som også stod for oversættelsen af Vuongs fremragende ’Vi er kortvarigt smukke her på jorden’.

Det kræver poetisk snilde at oversætte digte, og heldigvis for os har forlaget C&K sat to forfattere på opgaven, nemlig ovennævnte Eric samt Niels Henning Krag Jensby. Og den opgave har de løst godt.

Amerikansk-vietnamesiske Vuong skriver sansende sårbart om at miste sin kræftsyge mor. Prosadigtene er skrevet fra et queer- og immigrantperspektiv, hvilket Vuong selv ironiserer over undervejs ’Fordi alle ved at gul smerte trykt med amerikanske bogstaver bliver til guld. / Vores sorg berørt af Midas. Napalm med en regnbuefarvet efterglød.'

Van Goghs øre

En af de tekster, der rammer lige i hjertet, er ’Amazon-historik fra en tidligere neglesalon-arbejder’, hvor der måned for måned bliver oplistet moderens køb af blandt andet smertestillende medikamenter, neglelak, en ’Warrior Mom breast cancer awareness’-T-shirt, et ’chemo-glam’ bomuldstørklæde i ’sunrise pink’ samt en rygstøttebandage. Og hen imod slutningen, af både sygdomsforløbet og digtet; en aluminiums-urne, størrelse small.

Der er også glimt af humor og popkultur undervejs, som når Vuong skriver ’Indimellem, når jeg ikke kan sove, forestiller jeg mig Van Gogh der er helt rolig & synger Leonard Cohens ’Hallelujah’ ind i sit afskårne øre’.

Jeg har egentligt lyst til at citere helt ubehersket fra disse vidunderlige digte, men stopper her.