Nej tak til kinesisk pandatrafficking

Når pandaerne i Københavns Zoo igen i år undlader at kopulere foran verdenspressen, så er det måske fordi, de dybest set ikke bør være sexsymboler i et storpolitisk spil

Blot fem minutter før jeg dukkede op for at anmelde pandaernes tre dage lange parringsleg, lukkede dyrlægen heldigvis ned for peepshowet med det helt store præservativ, en tung gitterlåge.

Hvis legen ikke er god, skal den som bekendt stoppes, og her må jeg rose ledelsen i Københavns Zoo for at sætte en effektiv stopper for, hvad en tilfældigt forbipasserende kaldte ’kinesisk trafficking for truede dyrearter’.

Se videoen fra Zoologisk Have øverst i artiklen.

Enhver der har set 'Kung Fu Panda 1-4' ved, at sortøjede bambusbjørne er en slags mennesker inden i. Og at de, hvis de besad talens brug, ville sige bù shì til at prætendere pornostjerner i et politisk magtspil. Nej tak!

Hvorfor det nok var mere velovervejet, end man tror, når Xing Er hellere ville guffe endnu en bambusstang end lade sig lokke af Mao Suns påtrængende popo.

Nej tak til at være en brik i det prekære pandadiplomati, hvor det kinesiske styre løser internationale kriser ved at lease deres nuttede nationaltrofæer ud til sagesløse dyrepassere.

Gajolpakke-audiens

Man husker nok, at Lars Løkke i 2009 holdt gajolpakke-audiens med Tibets åndelige leder, Dalai Lama, der som bekendt sagde, at ’hvis du tror, du er for lille til at gøre en forskel, så prøv at sove med en myg’, alt imens der udviklede sig en diplomatisk krise mellem Danmark og Kina.

Egentlig vil vi som miniputnation altid gerne please alle, men i en såkaldt verbalnote anerkendte Folketinget dengang Kinas suverænitet over Tibet. Således bøllede politiet rundt og forbød tibetanske flag i forbindelse med tidligere præsident Hu Jintaos statsbesøg i 2012.

Det var også det år, hvor Christian Stadil blev så konfus af udsigten til kinesisk profit, at han helt droppede Hummels sponsorering af det tibetanske fodboldlandshold. Dalai Lama fik ret; via en regnorms rygrad fik lille Danmark som tak tilsendt to tykke pandabjørne til 6,5 millioner kroner om året i leje.

Plus en liste med 20 punkter, herunder en rettelse af et verdenskort ved pandaanlægget, hvor Taiwan var opført som selvstændigt land. Zoo zoomede ind, så Taiwan ikke var synlig.

Storpolitiske symbolik

Man forstår, hvorfor arkitektfirmaet BIG designede pandaernes bur som yin og yang, for de to bamser er et paradoksalt billede på Danmark og Kina, demokrati og diktatur, åbenhed og lukkethed, sågar hankøn og hunkøn.

Dén storpolitiske symbolik bør ikke fortabe sig i tågeskoven, fordi der hvert år er pandaporno i din lokale zoo. Vi kan grine af det, men det er faktisk en betændt sag.