Nu taler Ken og hans Barbies dansk

TV2 Play lancerer nu dansk udgave af det snart 20 år gamle The Bachelor. Det er lige så trivielt og iscenesat som forventet. Det mest ophidsende er, hvor bagstræberisk konceptet i dag fremstår ved at reducere 18 kvinder (og en enkelt mand) til stereotyper

Bedst som tv-branchens kreative koncepter ikke kunne blive mere latterlige end ’Dating Naked’ eller ’Dating In The Dark’, så forsøger TV2 nu i stedet at gå tilbage i tiden og lave en ægte dansk disneyficering af den internationale klassiker; en hot ungkarl og en hel masse villige damer.

Ikke at datingprogrammer gør nogen praktisk forskel overhovedet, antallet af singler er også i Danmark stadig støt stigende, men folk har selvfølgelig lov at tro og håbe. Så hvorfor ikke give os tv-seere et velkendt iscenesat udskilningsløb, hvor vi kan grine og krumme tæer og pege fingre af, hvor latterligt de datingdesperate opfører sig?

Et sikkert hit, er jeg bange for. Programmet proklamerer indledningsvist at det ’tror på kærligheden’. Til det formål har de valgt en ufarlig nikkedukke ved navn Casper, der er kaptajn i luftvåbnet og træner sin krop og taler et nuttet århusiansk, mens han siger replikker a’la ’følg hjertet’ og ’hvis jeg finder kærligheden, så er jeg også åben for at tage imod den’.

Uden at klichéalarmen bimler hos en eneste af de 18 dates.

Klart, de er Barbies, han er Ken. Og jeg ved snart ikke, hvad der er værst. At så mange søde og tiltalende kvinder nedværdiger sig til at fremstå som ukritiske tilbedere? Eller at en mand kan vælge og vrage og tale til kvinder som var de børn eller lettere retarderede?

Forestil dig den kønsmæssige tv-pendant: 18 mænd, der savler og storflirter og stikker hinanden lidt i ryggen over en rødkindet ungmø, mens kameraerne filmer løs og vi alle dør lidt inden i over al den dårskab på samlebånd.

Dét ville skabe debat, for mænd må ikke længere begære og gøre kvinden til et objekt, men heldigvis for TV2 må kvinder stadig godt reducere sig selv til skrukkende høns, mens de kælent kigger på hanen.

En dansk udgave af Bachelor er i bedste fald overflødigt, i værste fald en torn i øjet på enhver woke elitefeminist, der vel kan fribløde på stedet over det reaktionære kønsrollemønster, vi her får serveret med rose-ceremonier og gruppedates.

Casper kan frit vælge og vrage og får tilbudt håndjern og kærestebrev af henholdsvis Miss Universe Denmark 2019 og en såkaldt ’safety compliance specialist’ (?) og andre fra event-og se mig-industrien. Det gør ondt i fornuften at se kvinder underkaste sig en fantasi, der jo blot er redigeret reality.

Men altså; Crazy Daisy-segmentet er på græsk ferieø (uden mundbind), hvor de bliver gjort til nedringede statister af smarte tv-købmænd, der kan bilde folk ind at ægte kærlighed kræver en konstrueret konkurrence med sødsuppemusik, hysteriske tøsehvin og ventetids-suspense (hvem får ikke en rose?).

Jeg tror ikke på den fabrikerede kærlighed, selv om The Bachelor har forsøgt sig med det i snart 20 år. Det gør ikke serien mindre triviel at Ken & Barbie nu taler dansk, tværtom virker det som The Bachelor sidder fast i fortiden.