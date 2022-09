Nul stjerner til ideen

Klimaministeriet har i samarbejde med Politikens Forlag inviteret otte af 'landets største forfattere' til at 'fabulere frit, skrive kritisk, dystopisk eller optimistisk' om klimakrisen. Således oplyses vi på bagsiden af antologien 'Klimahistorier'.

Jeg må starte med at gå i rette med postulatet om, at forfatterne har skrevet frit og kritisk. Som der står i efterskriftet '(…) var det vigtigt, at bogen gjorde mere og andet end at udpensle de værste tænkelige scenarier eller male et skønmaleri af fremtidsudsigterne, der i begge tilfælde kan føre til handlingslammelse eller resignation'.

Her står også, at forfatterne er blevet tilbudt workshops med ministeriets eksperter samt, at novellerne skulle være baseret på fakta, stillet til rådighed af bl.a. Klimaministeriet. De otte forfattere har altså først lige skullet forstå, hvad de skulle mene om klimakrisen.

Opgaven forstået

Adam Price, som altså skulle være en af Danmarks største forfattere, har leveret en patosfyldt og leflende novelle om klimakrisens konsekvenser: 'Det er fandeme ikke helt rimeligt, i betragtning af at vi næsten var blevet CO2-neutrale i 2030. Jeg mener: Danmark gjorde sgu sit, og så det synd, at vi nu skal betale prisen, bare fordi vi ligger lavt'.

Price har forstået opgaven. Det er præcis det skulderklap, Klima-Dan gerne vil have.

Anders Morgenthaler har tegnet et par tegninger. Sofie Jama har skrevet om en sandstorm i Somaliland. Eva Tinds novelle handler om tabt kærlighed og klimakrise-turisme, Iben Mondrups om ny teknologi, Grønland og den lille islænder Aqqaluk. Til sidst har Anders Abildgaard leveret en referencetung og svært tilgængelig essaylignende tekst. Bidragene er i og for sig okay, men bærer præg af, hvad de er: Bestillingsarbejde.

Nul stjerner

Der er betryggende nok stadig kritisk sans tilbage at finde hos to af forfatterne, som begge tager tykt pis på den stillede opgave. Tidligere taleskriver for netop Dan Jørgensen, Kaspar Colling Nielsen, har valgt at gøre det, som han specifikt er blevet frabedt: At male et skønmaleri af fremtidsudsigterne. Han gør det naturligvis på sin egen tongue in cheek-måde.

Mathilde Walter Clark har skrevet en veldrejet og morsom satire over projektet, hvor hovedpersonen bliver ansat til at bruge sine litterære evner til at '(…) baseret på viden, på fakta, (han sagde ordet som om der var tale om et arkæologisk fund), at komme med nogle positive beskrivelser af en bæredygtig fremtid, så 'klimakampen', som han kaldte det, ikke kun drives af frygt'.

'Klimahistorier' er et skoleeksempel på en instrumentalisering af litteraturen, hvor kunsten fungerer som et fartøj for ministeriets kommunikation, en tekst-reklame eller – og nu smider jeg simpelthen p-ordet – propaganda.

Nul stjerner til idéen, men en stjerne hver til Kasper Colling Nielsen og Mathilde Walter Clark.