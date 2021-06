Ny ‘Buster’: Overraskende god

Det kan synes halsløst at lave en ny version af Bille Augusts børnefilmklassiker ’Busters verden’ fra 1984, som baserede sig på Bjarne Reuters lige så klassiske børnebog fra 1979. Og når instruktøren så tilmed hedder Martin Miehe-Renard, der tidligere mest har gjort det i åndelige forbrydelser som adskillige kapitler i serierne om ’Far til fire’ og ’Min søsters børn’, så er forventningerne ikke just skruet helt i vejret.

Et gensyn med originalen forleden bekræftede mig i, at det stadig er en herlig film, men også at den måske godt kunne bruge en opdatering, hvis den skal være i øjenhøjde med et nyt børnepublikum. Så idéen er alligevel ikke helt tosset.

Augusts film var jo oprindeligt klippet sammen af seks tv-afsnit, hvilket var med til at give den et lidt episodisk præg, der dog ikke gjorde noget ved helhedsindtrykket. 2021-udgaven med manuskript af Jesper Nicolaj Christensen har en noget mere udfoldet og sammenhængende historie. Det gør heller ikke noget.

Stor charme

11-årige Buster bor stadig i Brønshøj. Dog nu med både iPad og mobiltelefon. Han spilles med stor charme og nærvær af Manfred Weber Cortzen, der næsten formår at viske billedet af den ’rigtige’ Buster – Mads Bugge Andersen – ud. Han lever stadig sammen med sin halte lillesøster Ingeborg, sin arbejdsløse far og sin studerende mor, der spilles kompetent af henholdsvis Kerstin Jannerup Gjesing, Magnus Milling og Ibi Støving.

Han bliver igen forelsket i en pige, der er lidt over hans niveau (i hvert fald set udefra), og han bliver stadig mobbet af en idiot. Han forsøger stadigvæk at trylle sig ud af sine mange (ofte) selvskabte problemer. Han er også endnu en gang cykelbud. Denne gang er Long John’en dog skiftet ud med en eldrevet Christianiacykel. Og Buster Larsen er blevet til Linda P. Det gør heller ikke noget.

Livet er stadig magisk

Så må man abstrahere lidt fra, at 11-årige børn faktisk ikke må arbejde i dagens Danmark. Det kunne man måske godt have skrevet sig mere elegant ud af. Filmens helt store clou er dog, at den syge fru Larsen denne gang er blevet til den døende, forhenværende kanonkonge hr. Larsen, der fylder langt mere i fortællingen og spilles af Henning Jensen – som altid med bravur.

Pointen i filmen er heldigvis endnu engang, at livet er magisk, og at man holder med de små, der trods alle odds klarer sig ved hjælp af fantasi, snilde og sund autoritets-skepsis. Det budskab holder sgu stadig i 2021.

’Buster Oregon Mortensen’ er med andre ord stadig et sæt biografbilletter til hele familien værd.