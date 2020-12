Nyt dansk Netflix-flop

Den postapokalyptiske ’The Rain’, hvis tredje og afsluttende sæson kunne ses tidligere på året, var den første danskproducerede serie lavet direkte til streaminggiganten Netflix.

Den havde vist ganske pæne seertal, men noget højt kunstnerisk niveau kunne den ikke prale af.

Den får nu selskab af miniserien ’Equinox’, hvis seks episoder af hver ca. 50 minutters varighed lægges ud 30. december.

Bygger på DR-podcast

Den er skabt af Tea Lindeburg og bygger på hendes DR-podcast ’Equinox 1985’. Der er skrevet noget om på persongalleriet, og Lindeburg er ikke længere selv fortæller, hvilket betyder, at den leg mellem fakta og fiktion, der var en del af den oprindelige podcast, ikke længere er til stede.

Men grundhistorien er den samme:

En sommerdag i 1999 (i podcasten var året 1985) forsvinder en hel studentervogn med fulde studenter op i den blå luft. Selve vognen, chaufføren og tre af studenterne bliver fundet igen, men påstår, at de intet kan huske.

Ingen af de resterende studenter dukker nogensinde op igen.

'Mulan' er en omgang kønsløs feminisme

Forsvinder

I seriens nutid skriver vi 2020, og her møder vi Astrid (Danica Curcic), der er natradiovært på Bornholm. Astrids storesøster Ida (Karoline Hamm) var en af de forsvundne studenter, og en nat bliver Astrid i radioen kontaktet af en af de overlevende, som tilmed var kæreste med Ida.

Hans kryptiske besked og efterfølgende selvmord sætter Astrid i gang med at undersøge, hvad der egentlig skete dengang.

Det kunne der måske været kommet en god og spændende historie ud af. Det er der desværre ikke. Selvfølgelig kan man tillade sig lidt af hvert i fantasiens verden, men begivenhederne skal alligevel have deres egen indre logik.

Det er mildest talt ikke tilfældet her.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Danica Curcic spiller radioværten Astrid, der forsøger at opklare mysteriet om sin søsters forsvinden 20 år tidligere. Foto: Tine Harden

Står af

Uden at skulle røbe for meget af plottet kan jeg godt afsløre, at jo længere vi trænger ind i ’mysteriet’, desto mere står i hvert fald denne seer af.

Og slutningen hører absolut til i den tarveligste ende af dramatiske hovsa-løsninger. Faktisk så meget, at man bliver decideret irriteret på forfatteren, der tydeligvis heller ikke selv er overbevist af sin historie og derfor bare lader det hele fise ud i rent nonsens og letkøbt overtro.

Det er egentlig synd og skam, for så længe ’Equinox’ koncentrerer sig om sine personer og deres indbyrdes relationer, går det egentlig meget godt.

Især fordi både Curcic og Viola Martinsen er ganske overbevisende som henholdsvis den voksne og den niårige Astrid.

Hvis du kun skal streame en film i juleferien

Dårligt og usandsynligt

Det samme gælder Lars Brygmann som Astrids far, der har gjort alt, hvad han kunne, for at fortrænge sit tab, mens Hanne Hedelund også gør indtryk som moren, der har gjort samme tab til sit livsindhold.

Men hvad hjælper det, at man har kreeret nogle interessante figurer, når de er tvunget til at gebærde sig i en historie, der er så dårligt og usandsynligt skruet sammen, at folkene bag nærmest må regne os for idioter.

Det starter som sagt lovende nok, men så går det ellers blot ned ad bakke for hver eneste skridt, vi bevæger os frem mod den stærkt utilfredsstillende slutning. Tro mig, uanset hvor mange tømmermænd du har, vil du bagefter ærgre dig endnu mere, hvis du oveni bruger fem timer af dit liv på dette vås.

Han har gjort det igen