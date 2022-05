Nyt TV 2-drama: Varme hænder og kolde fødder

Lone Scherfigs 'Dag & Nat' lægger fra land med nærværende hverdagsrealisme fra fødestuen, der heldigvis også leverer et par spidse albuer til Danmarks djøfiserede hospitalsvæsen

Det ligner en ukompliceret sædefødsel fra selveste Lone Scherfig, vor internationalt berømmede instruktør, der for en stund har kastet sig over livet på en dansk fødegang.

I front har hun Sarah Lund, der har smidt den islandske sweater til fordel for en hvid kittel og jordemoderens kølige overblik. Sofie Gråbøl er altid god som autoritet, og hun bevæger sig lydefrit mellem stramme overlæger på sparerunde og skrigende babyer fra falske maver.

Som så mange andre i sundhedsvæsenet føler jordemødrene ikke, at de har tid og ressourcer nok.

- De varme hænder får vel ikke kolde fødder? spørger overlægen lakonisk.

Navlebeskuende idioter

Jeg håber, at Mette Frederiksen og co. smører sig en god makrelmad og ser med, når politikernes såkaldt 'konkrete Danmark' bliver foldet ud som det djøfiserede hospitalsvæsen, ingen folkevalgte endnu har formået at gøre op med.

Men først og fremmest kredser vi om menneskeskæbner. Nedslidt personale og problematiske patienter. Et irriterende bløddyr af en moderne mand, der sammen med konen satsede på en 'naturlig fødsel', men nu vil klage over de smerter, der fulgte med. Det virker desværre uhyre realistisk, at det er den slags navlebeskuende idioter, man bøvler med på fødeafdelingen.

Der er også SOSU'en Trille, som er den første i familien, der har fået sig en uddannelse. Hun bliver spillet af Mette Horn, som oprindelig fik ideen til tv-serien. Det er stærkt opkvikkende at se hende i en alvorlig rolle.

Hit til kvinde-segmentet?

Gråbøl er Ella, den barnløse jordemoder, hvilket en norsk læge, spillet af Pål Sverre Hagen, gør kål på. Jeps, de knalder lystigt i linnedrummet, mens andre har travlt med at lægge epiduralblokade og foretage et akut sectio grad 3-kejsersnit.

Vi er på landets bedste afdeling, rent fagligt. Tonen, jargonen og stress-niveauet virker overbevisende. Det er hård humor og hurtige sandwiches. TV 2's nye tv-serie ligner et hit til kvinde-segmentet, fødedygtig eller ej.

Jeg ser også gerne med hele vejen, men kun, hvis nogen bliver trådt over tæerne. Det skylder filmmagerne, når de nu endelig er helt derinde, hvor velfærdsstaten vakler.