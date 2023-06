Original kopi

Indiana Jones and the Dial of Destiny. Instr: James Mangold. Premiere d. 28. juni 2023

Ligesom der altid er en snert børnefilm i 'Indiana Jones'-serien, så behandler Disney også voksne som børn.

For eksempel skulle filmanmeldere placere deres mobil i en foliepose, da vi var til såkaldt pressevisning. Det er en art psykologisk hollywoodkrigsførelse, som får deres film til at fremstå ekstra vigtige. Filmkritikere er ikke kritiske nok til at stå imod.

Tre bodybuildere holdt så øje med, at vi ikke brød forseglingen for at lægge en skidt kopi på YouTube, hvilket er næsten lige så urealistisk som plottet i 'Indiana Jones and the Dial of Destiny'. Som rettelig burde hedde 'Indiana Jones og Antikythera-mekanismen'.

Ansigtsbytning, jow tak

Siden 1981 har det som bekendt altid handlet om jagten på den forsvundne skat. I denne angiveligt sidste i sagaen er den efterstræbte artefakt verdens første analoge computer. En oldgammel regnemaskine til sol, måne og mærkedage. Og noget med sprækker i tiden.

Midlet og målet er dog hip som hap, for traditionen tro brister logikken, og alt ender på et fjollet overdrev. Det er selve turen, det gælder. Vi vil med den rutsjebane igen.

Du bliver ikke skuffet, hvis du er fan. Det er fuld fart frem, selv om Indy nu er senior med piskesmæld og støvet hat.

Indledningsvis er Dr. Jones dog ung igen, via en særlig faceswapteknologi. Computere, manner! Han hopper på et nazitog og står ansigt til ansigt med en forynget Mads Mikkelsen.

Harrison Ford fik via computergrafik sit unge ansigt på, da åbningscenen foregår i 1944. Resten af filmen finder sted i 1969. PR-foto: Disney

Tuktuk og subway-hest

Instruktør James Mangold får skabt en spektakulær åbningsscene helt i Spielbergs ånd. Fuld af spas og svineheld.

Så skal vi til New York, 1969. Computergrafik, manner! Det er optaget i Glasgow, men ligner til forveksling datidens optog for astronauter og krigsprotester. Indianas søn er død i Vietnam, ham, der blev spillet af Shia LaBeouf.

Vor berømte arkæolog er bitter og gnaven, separeret og pensionsmoden. Indtil guddatteren Helena Shaw (Phoebe Waller Bridge) dukker op med en plan. En kvindelig sjuft, sjov og charmerende, men ikke til at stole på. Indy må højt til hest i subway'en, køre tuktukdødskørsel i Casablanca, og flyve tilbage til det antikke Grækenland. Det er godt lavet. Computergrafik, manner!

Phoebe Waller Bridge er godt selskab som anløben partner. Måske fremtidens kvinde-Indy? Pr-foto: Disney

Fuld af fiduser

Efter sigende elsker den nu 80-årige Harrison Ford sin karismatiske karakter så meget, at han igennem 42 års Indiana Jones-historie selv har spurgt til fortsættelser.

Jeg bliver aldrig træt af at se på ham og hans fantasifulde eventyr, selv om jeg har set det hele før. Indy er stadig fit for fight og fuld af fiduser. Han kan ikke dø, og mon ikke der kommer en allerallersidste afslutning?

Harrison Ford udtalte for nylig, at han ingen pensionsplaner har. Så hit med flere Indiana Jones-film! Og ellers kan man jo bare lave det hele på computer, manner.