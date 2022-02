Overstråler Matador

Det er ikke stort skuespil. Der findes dilettantstykker, som matcher ’Badehotellet’ i replikkunst. Det virker alt sammen fortsat som et kammerspil i et forsamlingshus, hvor de medvirkende kommer ind og ud ad døre i siderne af scenen.

Men det fungerer. Folk i hobetal ser ’Badehotellet’. Måske endda af samme grund. Den har noget velkendt og trygt over sig. Og så er der et punkt, hvor ’Badehotellet’ overstråler eksempelvis ’Matador’. Faktisk er det imponerende, hvor meget ’Badehotellet’ magter at inkorporere af faktuelle omstændigheder fra nazisternes efterladte Danmark. Og uden at kløjes i historien.

'Bevægende'

I ’Badehotellet’ er det fremstillet langt mere korrekt end i ’Matador’, hvor modstandsbevægelsen i Korsbæk fejlagtigt blev ledet af kulturradikale a la dr. Hansen. De radikale havde ikke deres ypperste pacifistiske stund op til og under besættelsen.

I afsnit 4 er alt viklet ind i efterkrigens røde tråd. Hjemvendte jøder, der har fået frastjålet deres formuer (Sarah’s bedsteforældre), stikkervirksomhed (muligvis grev Ditmars nye stedfar, den sleske redaktør), værnemageri (grosserer Madsen og hans kompagnon Molin, som åbenbart er en værnemager) og endelig kærlighed i krig (med Amandas evige længsel og søgen efter Uwe Kiessling, Fridas far.)

Enkelte gange afstedkommer det aparte og lidt for forklarende replikker, som fra Hjalmer Aurland, da han informeres om, at Sarahs bedsteforældres penge er forsvundet: ’Nu var det altså også en meget bevæget nat, da jøderne over hals og hoved pludselig skulle til Sverige.’

Kaffe og kage

Såmænd. Men det modsatte findes også. Replikskifte, der sidder i skabet. Som fra hr. Weyse, der opbragt over sin ’hemmelige datter’ Sarahs fortvivlelse på bedsteforældrenes vegne, helt ukarakteristisk slipper forurettelsen løs til en radioreporter. Og bagefter siger til fru Weyse: ’Jeg ved ikke, hvad der gik af mig.’ ’Du kom til at sige din mening (hustruen)’. ’Ja, det ligner mig ikke’.

Dørene går op og i. Besættelsen trækkes i ører og hale. Der er kaffe og kage til. Og gud hjælpe mig om ikke nazisten, der alligevel ikke har været så meget nazist og er far til lille Frida, dukker op på en dårlig forbindelse med blot et afsnit tilbage. Man kan sgu' alligevel næsten ikke vente til næste mandag.