Paradis i egen røv

En diva ryger i svinget, fordi hun ikke er klog nok til at gennemskue spillet. Det kan ingen, og derfor fantaserer jeg om en sæson 'Paradise' for intellektuelle

Drengene keder sig nu så meget i paradis, at de åbenlyst kysser på hinanden.

Som førstegangs-reality-seer troede (og håbede) jeg, at seriens ellers sexfikserede skærmtrolde i det mindste knaldede dagen lang for at få tiden til at gå, men nej. De kysser kun. Og så må de kun tale om spillet, for ellers synes producerne, at det er for kedeligt, mens vi andre synes, det er kedeligt, at de kun taler om spillet.

Jeg har flere gange tænkt: Hvem er de mennesker? Hvad er deres baggrund? Hvad driver dem? Hvor gør det ondt indeni? Den slags får man desværre aldrig svar på i intrigernes swimmingpool.

Remee vs. Carsten Jensen?

Her er man tvunget til at lyve, sladre, bagtale og konspirere i en grad, så det i længden bliver trivielt og udmattende for os alle. Ikke at konceptet 'Paradise Hotel - nu for intellektuelle' ville være mere ophidsende.

Forestil dig Svend Brinkmann snave Suzanne Brøgger eller hende der buste-busteren Katrine Dirckinck-Holmfeld få en bodytequila af Remee. Nå nej, han er ikke intellektuel, men så filosoffen Vincent F. Hendricks da. Eller Bjørn Lomborg på Solo-madras med Carsten Jensen? Uhadadadada.

Hvis Frederik var til fyre

Men altså, det starter vildt i afsnit 21 (hvor mange er der egentlig?), hvor Stine smider Andreas ud, fordi han ikke er klog nok. Hun er ikke klog nok til at gennemskue, at det bliver første tryk på egen exitknap. Det var jeg heller ikke, skal jeg straks medgive.

'Manden med de få ord', som Andreas titulerer sig selv, startede en diskussion på stedet (se boks). Stine endte med at skælve af skam, mens hun fik en ny partner i Frederik, som egentlig var partner med Jonas (årets Paradise-par, i øvrigt), men kysser med Lasse.

Lasse er ham med røde indianerstriber under øjnene, der langt om længe er på krigsstien for at få skudt en pil i Camillas kogger. Et strategisk godt valg - de har snart magten sammen med Yazmin og Patrick.

Fem knive og en bas-arm

Desværre skal vi alle igennem endnu flere talentløse lejlighedssange, der vitterligt var i en kælder sort som kul. Dernæst 'beskriv din partner med en salsa' (altså sovsen) og lyd, som om I går i 7. klasse i 'Sensuel Pandora'. Slut af med en kyssekonkurrence!

Heldigvis tjekker to wildcards ind på hotellet. Blondinen Frederikke, der 'gemmer på en lille stædig djævel'. Og en svingende bas-arm. Med sig har hun en ny slags Patrick, som har 'fem knive i kufferten'. Til drengene.

Min røv er bedre end din!

Det, Patrick bedst kan lide ved sig selv, er sin egen røv. Den er bedre end pigernes, siger han.

Forestil dig den scorereplik: 'Hej tøs, min røv er bedre er din! Vil du med hjem og se?'

Knap så forudsigeligt, som når man før en farvel-ceremoni viser et tilbageblik, hvor David siger til Stine: 'Du har mig hundrede procent'. Så er det nok, fordi David svigter Stine, spoilers!

Farvel til Stine, en dronning blev stemt ned. Nu må drengene mande sig op.