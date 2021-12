Paradise: 'Du er syg i dit hoved!'

Jeg svor, at kaste min forpulede fladskærm helt til Mexico, hvis Sille og David vandt. Den er sendt af sted.

Og indrømmet, de var oplagte vindere.

Det er en oldgammel nyhed, at folk bedrager sine nærmeste for penge og berømmelse. Og som regel fortryder det bagefter.

Det interessante, at vi stadig intet lærer af det. Heller ikke deltagere, der har set samtlige sæsoner. På Paradise er bedraget lige så sikkert som en bodytequila i baren, hvorfor jeg her ved anmeldelse nr. 13 stadig er lige fremmedgjort over dårskab som realitykoncept.

Det er ufint, men ikke mere end porno og true crime-tv. Det er virkeligheden sat i scene, og på Paradise Hotel gælder det altså om at finde en partner, at blive det populære par, som ikke bliver stemt hjem. Det kan man kun blive ved at svigte andre.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Sille indrømmer, at hun fortryder hun ikke var endnu voldsommere ved David efter han røvrendte hende til troskabstest

Det ægte i det forløjne

I tilfældet Sille og David var de stærke fra starten, der var kemi, de kyssede og knaldede, de sørgede for at lade som om, de ikke var forelskede.

De var åbne for andre alliancer, mest David, for han er en flirt, mens Sille hurtigt fremstod mere dominerende end inviterende.

Man skal ikke være mere end lommepsykolog for at se, at Sille gemmer sin sårbarhed bag en rå Albertslund-attitude.

Og at når man spærrer en snes unge singler ind på et eksotisk hotel, så søger de anerkendelse. Midt i det forløjne leder de efter noget ægte, kærlighed velsagtens.

For en halv million troskab

Sille og David blev kærester i virkeligheden, altså efter showet, selv om de på hotellet gjorde alt for ikke at ligne kærester. Med det in mente, var det vanvittigt at overvære finalens såkaldte troskabstest.

En moralsk test, hvor vinderparret får hver en bowlingagtig plastickugle i hånden, hvorefter de går hinanden i møde, et skridt, et minut af gangen. De starter på et felt med 50.000 kroner, og kan til enhver tid smide kuglen og selv løbe med pengene. Eller mødes på en halv million og dele dem.

Jeg har ikke tal på, hvor mange gange Sille og David har lovet hinanden at dele præmien. Der var håb i begges blik, indtil de mødtes på midten. Så smed David kuglen. Han ville have den halve million for sig selv. Det havde han lovet sin bror.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Sille og David fortæller om deres forhold efter de er gået fra hinanden.

Sut min bare røv

Sille gik amok, slog ham, kastede sin kugle efter ham. Du er syg i dit hoved. Du kan sutte min bare røv, råbte hun.

- Søg hjælp! Jeg skal ikke have en skid med dig at gøre, lød det.

Og alligevel blev de kærester bagefter, i virkeligheden. Nu har de så slået op, pudsigt nok i samme uge som finalen kører over skærmen. Det hele blev optaget i februar/marts.

Det er det eneste, der er værd at skrive om fra de tre sidste afsnit. For virkeligheden ophæver iscenesættelsen, og showet slutter ærgerligt nok, hvor det dirrer mest. Hvad skete der mon til den sidste fest på hotellet?

Selvmodsigelse som koncept

Sille og Lasse fejrede vist sejren med et skænderi. De vandt, men svigtede sig selv, ligesom de havde svigtet alle dem, der stemte dem ind i finalen.

Det er det paradoks, der står tilbage. At livet på Paradise Hotel kan man simpelthen ikke blive klog på. Den mest uværdige vinder. Den værdige forelskelse bliver gjort uværdig. Den største bedrager bliver belønnet.

Hele konceptet er én stor selvmodsigelse. Indynd dig, svigt! Indynd dig, svigt! Indynd dig, svigt!

Jeg må indrømme, at jeg som førstegangs-reality-seer intet har lært. På samme måde som de deltagere, der svigter og lader sig svigte igen og igen.

Ingen er tilsyneladende blevet klogere. Derfor lander der snart en fladskærm et sted i Mexico.