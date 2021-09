'Paradise Hotel': Slikker du mig lige bag i?

De kysser så meget på 'Paradise Hotel', at jeg er begyndt at spole. De der smaskelyde er så intimiderende, det lyder som kys for kameraets skyld.



Dog nåede jeg at bide mærke i, at David kyssede med Stine (der nu hedder Nora), straks efter at han knaldede Sille på et badeværelse.



Løven folder sig trygt ud i sit habitat; sæsonens første quicky og et hurtigt tungekys til Silles fortrolige bagefter. The show must go on!



Før det røg Siiiiiiigne som den første hjem fra Mexico. Det var lidt forvirrende for mig, fordi jeg uforvarende kom til at bytte rundt på afsnittene (jeg ser med via et særligt pressesite, hvor der var kuk i kronologien), men det opdagede jeg ikke engang.

Idiotiens tyranni

Intrigerne kører alligevel i ring, og min kvikskranke-analyse er, at den ellers meget ærlige og naturlige Siiiiiiigne simpelthen er for sød og begavet til at spille strategispil.



Hun fandt ud af, at hun ikke kunne stole på nogen, og især ikke Chris, der finder det 'lækkert at irritere de andre'.



'Paradise Hotel' er overordnet styret af en slags idiotiens tyranni, hvor man skal være så falsk og intrigant så muligt for at klare sig.



Her bør jeg næsten nævne, at gøgleren Patrick virker for letbenet til at gennemskue rænkespillet, og derfor mest render rundt og råber 'fisse'. Hvilket måske kan bringe ham langt, fordi de andre når at stemme hinanden ud imens.

I sidste uge havde en skeptisk René Fredensborg og Paradise-deltageren Chris en snak om strategien og fællesskabet på hotellet.

Sygt fucking nederen-so

Der er kommet endnu en ny pige. Hun hedder Vanessa, og passer meget godt ind med sine extensions, opmalede øjenbryn og kunstige negle. Hun er frisk på en body tequila, hvis den er uden tequila.

- Folk synes, jeg ligner en so, siger hun, mens isdronningen Sille sidder for bordenden og mener, at der er 'sygt fucking nederen', at der (igen) tjekker en kvindelig konkurrent ind.



Hun befaler drengene at geare lidt ned for deres begejstring, især Emil styrer hun med hård hånd. Paradis er et matriarkat, forstår vi på stedets muskelpumpede, men åndeligt slappe mænd.

Løgn og rævekager

Camilla, der var røget ud, hvis ikke Chris havde svigtet Siiiiiiigne, bager igen rævekager med hotellets femme fetales, Stine og Sille.

- Seriøst, du er så smuk at det næsten gør ondt, siger Camilla til Sille, der nyder at få bekræftet sit udseende, hævet over selv at give komplimenter.



Camilla er min nye favorit. Hun kan lyve, så man bliver helt rundtosset. Og nu, hvor hun er teamet op med Chris, ligner de en stærk og uforudsigelig udbrydergruppe over for de 'smarte' fra kliken.

Ting, man kan undre sig over i paradiset: Patrick tager 55 armbøjninger for at få et kys af Camilla.



Yazmin taler nøjagtig ligesom Mia i 'Klovn'-serien. Isabella, der til daglig bor i Miami, kalder David for David, som om han er amerikaner. Han er dog fra Århus. Da Chris vælger Camilla frem for Siiiiiigne, siger han: 'Mig og Camilla kommer enormt godt ud af det med hinanden. Vi har faktisk slikket rigtig rigtig, rigtig meget'.

Det er der ingen, der sætter spørgsmålstegn ved. Andreas bider helt umotiveret David i armen, mens de ligger i loungemøblementet. Det havde jeg lige brug for, siger han. Også den hændelse står ukommenteret hen. På 'Paradise' er der samtykke før sex. Producerne ringer på mobilerne, når der er optræk til hanky-panky. De samtaler er desværre klippet ud af programmet. Når man på 'Paradise Hotel' siger 'du kan stole på mig', betyder det: 'du kan ikke stole på mig'.

Ugens samtale i Paradise Hotel: Camilla blev i sidste uge svigtet af Stine (nu Nora). Alligevel ender de med at ligge og hviske sammen i en dertil indrettet sladder-lounge. Allerførst siger Camilla dog til kameraet: - Jeg er ikke sur på Stine, men jeg tror, jeg er skuffet. Så spillemæssigt kan jeg ikke se os spille sammen igen.



Klip tilbage til loungen: Nora (der før hed Stine) siger: 'Jeg vil virkelig gerne have dig herinde'. Camilla: 'Ja, i lige måde. Hvis du ikke var herinde, ville det være fucking nederen'. Stine (der nu hedder Nora) svarer: 'Jeg har fandme dig, lige meget hvad'. Camilla: 'Det ved jeg også godt'.



Så taler Stine Nora til kameraet: - Så længe Camilla er herinde, vil jeg selvfølgelig gerne spille sammen med Camilla, men jeg vil også gerne have hende ud.



Klip tilbage til loungen: Stine: 'Lover du, at du ikke går efter mig, for jeg lover på alt, hvad jeg har…' Camilla: 'Mener du det?' Stine: 'Jeg mener det på mit liv. Jeg er bare virkelig ked af, jeg har været med til det der'. De holder i hånd. Stine: 'Jeg fortryder det rigtig, rigtig meget'. Nu græder Stine. Camilla krammer hende og siger: 'Åh, musen, du må ikke være ked af det'.

Sex på 'Paradise Hotel' er ikke noget nyt, men ifølge en ny regel er der ingen sex uden klart samtykke.

