Paradise: 'Vi knepper lortet!'

Synlighed gør sårbar på bedragets hotel. Chris forsøger fatalt at gå op imod kliken, mens den er splittet. Hvis 'Paradise Hotel' var finkultur, ville det være en opera

Maskerade, bedrag, hævn, sex. Farverige fester og evige forviklinger. At vælge den rigtige for at vinde både rigdom og hjerter.

Livet på 'Paradise Hotel' er dybest set et klassisk drama, som tematisk kunne minde om operetten 'Flagermusen' af Johan Strauss, uropført i 1874. Den berømte overture skal blot tilsættes technobeat og skummaskine, så har vi det perfekte møde mellem fint og ufint.

Jeg nævner det kun, fordi jeg selv debuterede som reality-anmelder med masser af småelitære fordomme om, hvor bøvede deltagerne var.

Nu må jeg erkende, at de iscenesatte intriger afspejler vigtige og virkelighedsnære temaer, og at man kommer til at holde af det solcremede persongalleri.

De smukke og smarte fører

Tag nu Chris med det anspændte blik og de mange alliancer. Han forsøger at vælte dronning Silles kronprins, David, men ligesom ude i virkeligheden vinder de smukke og smarte altid over de kejtede og nervøse, selv om det ofte burde være omvendt.

Farvel til min første favorit Chris.

Han meldte sig som SoMe-manager for den nytilkomne Anton, det skulle han ikke have gjort. Synlighed gør sårbar, paradis er et maskepi.

- Vær på vagt, livet som influencer kan være farligt, lyder det fra en ellers svært forståelig robot, der nu giver ordrer frem for de tidligere brev-oplæsninger.

Robotten Emilia agerer vært i ugens 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group Danmark

Lyst hår, lyst hår, lyst hår

Man ved for eksempel aldrig, hvor man har Stine (Nora) og Andreas, som konstant forsøger at påvirke hinanden i en grad, hvor de mister forbindelsen. Alligevel er det dem, der vipper Chris hjem til den jysktalende del af Amager.

Han havde ellers konspireret kraftigt med netop Anton, der i en af sæsonens hidtil tungeste branderter får udbasuneret: 'Vi knepper lortet'.

Desværre ikke. Jeg ser ellers muligheder i Anton, som er 'en meget glad person', der til daglig bor hjemme hos mor, men foretrækker piger med 'lyst hår, lyst hår, lyst hår'. Hvorefter han peger på brunetten Sofia, som den mest attraktive. Strategi, strategi, strategi.

Festabe i fangenskab

Det ender dog med, at Anton (på opfordring af sin SoMe-manager Chris) vælger at danne par med Yasmin. Hun er egentlig partner med Patrick, men Yasmin har gået til drama, og kan derfor lave pokerfjæs. Festaben ender i fangekælderen, hvor man ser ham tæske løs på en pude.

Det gør jeg også, hvis kliken ikke snart bliver splittet ad. Den lille reality-opera risikerer at blive søvndyssende, medmindre der opstår en vellykket revolution på badehotellet.

Ting, man kan undre sig over i paradiset: Deltagerne må ikke se fjernsyn, læse bøger og blade eller spille computerspil. På den måde keder de sig så meget, at de kun taler om de interne intriger. En lille robot kommer nu trillende med ordrer til spillet. Den taler så utydeligt, at man ikke kan høre, om den præsenterer sig som Olivia eller Emilie.



I et afsnit genskaber deltagerne tilsyneladende ikoniske scener fra Paradise Hotel ved at klæde sig ud og spille skuespil. Det blev de ikke sjovere af.



Isabella, som blev hældt ud i sidste uge, har en søster ved navn Helena, som medvirkede i sæson 15. Det er ikke blevet nævnt i serien.

Ugens vending Stine Nora taler med Sille om, at David har kysset med Sofia.



- Jeg skal ikke lyde som en eller anden sladderkonge overhovedet. Men jeg vil bare gerne fortælle dig, hvad jeg har set. Fordi jeg holder af dig, siger Stine.



(et par minutter efter taler Stine med Camilla, og synes det er nederen, at Camilla sår tvivl om, hvorvidt Andreas kan lide Stine).

