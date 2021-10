Pervers sex på Netflix

Streamingtjenester er som landgangsbrød til en børnefødselsdag i 80'erne. Hvis du vil have den gode pølse og pålægschokoladen, så må du også acceptere den billige leverpostej. Den leverpostej, der ofte er smurt ovenpå et tykt lag margarine, og som overlapper pålægschokoladen faretruende meget og er tæt på at gøre hele måltidet uspiselig.

Hvis ’Squid Game’ og ’Kastanjemanden’ er pølsen og pålægschokoladen på Netflix, så er ’Sex: Unzipped’ leverpostejen. Et 59 minutter langt, pinagtigt show, der har som mål at genskabe den sexlyst, vi angiveligt har mistet under pandemien (jeg ved ikke, om præmissen er sand, men det virker i hvert fald ikke).

Lyder det tilforladeligt? Nå, men så har du hverken mødt værten, de medvirkende – eller showets ensemble af syngende tøjdyr og plysdukker, der vil give dig opkastfornemmelser de næste mange gange du går forbi en Fætter BR-butik.

Sex sælger. Det gør comedy også. Og Netflix kalder ’Sex: Unzipped’ for en ’comedy special’ – nu hvor der ikke er en decideret genrebetegnelse for perverteret dukkeporno.

Problemet er bare, at den hverken er sexet eller sjov. Enkelte dele er absurd ligegyldige formaninger fra kønslivets grundbog (brug kondom, størrelsen er ikke alt, porno er ikke virkeligheden og gaaaaab), mens resten til gengæld er så grotesk over the top, at Netflix burde bede seerne underskrive en samtykkeerklæring.

Bond-skurk og tøjdyr

Tv-folk tror, at alle emner bliver underholdende, bare man sætter en flok komikere til at snakke om dem. Man behøver ikke længere end TV2 Zulu for at se, at det er løgn.

I ’Sex: unzipped’ er komikerne så tilmed flankeret af en uudholdelig vært; den latexindsvøbte, amerikanske rapper Saweetie (jeg kender hende ikke og har heller ikke lyst), og ja, plysdukker og tøjdyr, der ligner noget fra et børneværelse, men som både onanerer og knalder.

Lyspunktet er Stella Anna Sonnenbaum, en ældre sexolog med accent som en østeuropæisk Bond-skurk, der på fin vis gennemgår, hvordan man med fordel kan behandle de respektive kønsorganer – med visuel hjælp fra hendes ganske detaljerede og plysrige vagina-sofapude (mandelgaveidé?).

Resten er et pubertært vanvid af analskylning, ekstremt sexlegetøj og dukker i S/M-lege (en af dem forsøger også at udøve oralsex på rap-damen), alt sammen kommenteret af de såkaldt frisindede komikere, der på bedste DR3-vis efterlader et indtryk af, at du må være lige det, du har lyst til. Bare du ikke er kedelig og normal.

Lavpunktet kommer (undskyld udtrykket), da en af tøjdukkerne mod slutningen får en ganske voldsom sprøjteorgasme. Jeg ville gerne give jer tidskoden, så I kunne nøjes med at se dén scene, men jeg glemte at skrive den ned, og jeg nægter at se bare et sekund igen.

Så hellere spise et landgangsbrød med margarine og leverpostej i begge ender.