Pikløs Ken og Barbie uden vagina

'Barbie' er til dem, der hader Barbie. Det siger de selv i traileren.



Altså, er den vildt hypede Barbie-film tilegnet voksne, som elsker at hade en dukke for børn. For Barbie er blevet synonym med konsumsamfund og perfekthedsfacisme.

Og så har den overdrevet langbenede plastikdukke med de små stiletfødder selvfølgelig også snigløbet kvindekampen ved at gøre sig til et klassisk symbol på forstokkede kønsroller.

Kort forklaret: Barbie er blevet politisk ukorrekt. Selv om den nu om dage fåes i syv forskellige hudfarver og tre størrelser (høj, lille og kurvet), så køber bevidste forældre ikke længere den slags stereotype legetøj til sine børn.



Dårlig ånde og appelsinhud

I stedet indløser man billet til en storstilet hollywoodparodi på den pastelfarvede perfekthedskultur. For ligesom med wokebevægelsen er Barbie også blevet bevidst. Men forklædt som pink pjank og pjat.



Filmen er altså ikke en parodi på politisk korrekthed, det er tværtom endnu et lag politisk korrekthed. Endda med legetøjsfabrikanten Mattel i ryggen og dermed en købt og betalt morale.



Barbie vågner op med dårlig ånde og begyndende appelsinhud. Vandet i bruseren er koldt, toasten brænder på, og hun er pludselig platfodet. Ken er der også og lever kun for hendes blik. Plottets hankønspointe er, at i Barbieland har Ken lige så lidt magt som kvinder har det i virkelighedens verden.



Kun 1 af 100.000 kvinder har efter sigende en krop, der matcher Barbies proportioner.

Det opdager de to menneskedukker, da de tager til The Real World. Barbie får seksuelle tilnærmelser på trods af sin manglende vagina. Ken studerer de sande patriarker. Det er på den rejse, filmen er sjovest. I det absurde møde mellem den uskyldige fantasiverden og den fordærvede virkelighed.Ken tager tilbage til Barbieland, hvor han ifører sig en slyngelstueslåbrok og tager magten via 'ølbajsere' og mansplaining. Før var han blot et overflødigt objekt på stranden, nu tør han være en rigtig mand, hvilket Barbie'erne nok skal forpurre. I kønskampens hellige navn.

Personligt lærte jeg, at mange mænd ikke er intelligente nok til at gøre sig interessante, mens kvinders selvværd er en langt mere sårbar og kompleks sag. Oh, the irony!



Noget crazy Barbie & Ken-punk?

Det er ægteparret Greta Gerwig og Noah Baumbach, der sammen har skrevet manus til sommerens måske mest hypede film (Gerwig har instrueret). De to er mest kendt for en række små film om krise og kærlighed, men her går de altså planken ud iført et lyserødt manifest, der matcher tidsånden.



Jeg havde glædet mig til at blive sådan lidt 'La La Land'-overrasket, for Margot Robbie og Ryan Gosling er som skabt til at spille Barbie og Ken. Problemet er, at de selv forbliver stereotype, alt for fjollede, nærmest enfoldige.



Jeg havde håbet på noget crazy Barbie & Ken-punk, noget benhård livskrise. Noget, som nogle kunne identificere sig med. Hvis man for eksempel ikke har leget med Barbie-dukker.



I stedet bliver man spærret inde i pastel og druknet i musicalpastiche og udmattet af glitterbestrøet kønskamp. Jo, Barbie frigør da heldigvis sig selv, men desværre på samme overfladiske måde, som når fjerdebølgefeminister twerker for ligestilling.



Og det synes jeg godt, man må hade filmen lidt for.