Plat og sexistisk

Faste følgere af Ekstra Bladets julekalenderanmeldelser vil vide, at ’Kometernes jul’ er inde i en lidt deprimerende stime. Der har hverken været kalendergaver, æbleskiver eller (rigtige) nisser med i de seneste afsnit. Til gengæld har der været masser af savn, vrede og uforløst kærlighed.

Dens tendens fortsætter i 18. episode.

Oppe på Planet 9 finder Forsker-Anna 9’seren Tanja, der mildest talt ikke har det så godt. – Planeten er ødelagt, mumler hun døende. Annas videooptagelse af hende giver minder om 80’ernes John Carpenter-gysere, og de mindste børn sover muligvis uroligt i nat. Godt, de har fri i morgen.

Panda-Søren savner sin afdøde kone, men hey, til gengæld spiser han kage til morgenmad. Jeg siger ikke, at det går lige op, men... intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Tilbage på jorden sender Anna videoen med Tanja til Noor, der viser den til Elias, og så går den vilde jagt ellers efter at få fundet Mie, Johannes og Mette og lavet en redningsplan. De har ikke som sædvanligt til juleaften, men kun til i morgen klokken 9, hvor Viggo sender Anna tilbage til Planet 9 for at udsulte den for endnu mere magilium. Stress!

Mie og Johannes har været til gymnasiefest i en spejderhytte og sovet til klokken 12. I hver deres seng, dog.

– Det er for fedt at være voksen. Man kan bare vågne op og beslutte sig for at lave noget sjovt hver eneste dag, jubler Mie. Men hun har selvfølgelig heller aldrig prøvet at anmelde samtlige afsnit af en julekalender.

En af drengene i hytten inviterer Mie med til dåsekast. Ja, manuskriptforfatterene har stadig styr på de raffinerede hentydninger. Imens snakker Johannes med en af de andre piger, og så bliver Mie stiktosset. Kvinder bliver åbenbart ikke nemmere at have med at gøre efter en tur i rummet.

Mies og Elias’ mor har ringet til politiet. Det var vel egentlig på tide. Noor og Elias opsøger Niels, men han er stadig sur. Panda-Søren leder efter Mie og Johannes, men finder forsker-Mette, der har sovet på en bænk. Han kender hende ikke, men tilbyder hende sin kanelsnegl. Som man siger. Et nyt kærligheds-subplot er under udvikling.

– Sådan en har jeg ikke smagt i ti år, siger Mette. At dømme efter hendes kælne blik er det ikke det eneste, hun ikke har smagt i ti år.

Ja, ja, okay, den var måske over stregen. Men nu vi er i gang med at være plat og sexistisk, så får I også lige en vittighed i dag. Det trænger vi vist alle til:

To blondiner snakker sammen til firmaets julefrokost. – Åh Gud, det er jul på en fredag i år, siger den ene. – Åh nej, siger den anden. – Bare det ikke er den 13.